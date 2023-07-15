«Монолит» не достроит школы в Долгушине и Зубаревском лесу в 2023 году

Еще в мае подрядчик заверял мэрию, что все построит в срок. Фото: киров.рф

«Монолит» не построит новые кировские школы в срок. Такое сообщение опубликовано с официальной страницы мэрии под одним из постов правительства Кировской области ВКонтакте. Внимание на это обратило сообщество «Строим Киров».

- Сроки окончания работ по строительству школ в микрорайоне Долгушино и в Зубаревском лесу будут продлены на 2024 год, - написали в комментариях представители администрации.

Неделю назад такие опасения уже высказывала депутат Заксобрания Кировской области Ольга Тырыкина. В соцсетях она писала, что стройки в городе не ведутся, а когда будут возобновлены, никто не знает.

- Стройка школы сейчас по факту заморожена, можно заниматься исключительно благоустройством территории, выравниванием и насыпанием грунта для стадиона, - посетовала Ольга Евгеньевна. - Единственное движение на территории пока - строители, копающие ливневую канализацию.

Депутат предположила, что контракт с «Монолитом» могут расторгнуть.

- Кто примет эстафетную палочку и продолжит стройку, даже представить не могу - с теми деньгами, которые остались в проекте, и в том состоянии, в каком она сейчас, - заключила Тырыкина.