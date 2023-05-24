В Кирове подрядчика могут оштрафовать за срыв сроков строительства школ

Подрядчик заверил, что школа в Долгушино будет сдана вовремя. Фото: киров.рф

В Кирове состоялось заседание комиссии Гордумы по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. В его ходе обсудили вопрос возведения школ в областном центре. Так, наблюдаются проблемы с объектами в Долгушино и в районе Зубаревского леса - зафиксировано отставание от графика.

- Если сроки будут нарушены, в отношении компании будут применены штрафные санкции. Согласно контракту, в Зубаревском лесу школа должна быть сдана в конце июля. Исходя из складывающихся обстоятельств назовите реальные сроки сдачи объектов, - потребовала глава города Елена Ковалева.

Подрядчик заверил, что первую школу сдадут в срок - до 1 августа. Вторую - в сентябре, при условии, что в ближайшее время будут закончены следственные действия по факту упавшего крана, поскольку сейчас нет доступа ко всей стройплощадке.

Отметим, в отношении подрядчика, ООО «Монолит», уже применяли штрафные санкции. Их размер составил шесть миллионов рублей. Компании вновь напомнили о финансовых последствиях в случае срыва сроков сдачи объектов.