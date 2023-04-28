В Кирове рабочий погиб после обрушения крана на стройке школы

Происшествие случилось на стройке школы на Воровского, 126. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове произошло жуткое ЧП: на стройке школы рухнул башенный кран. В результате погиб один из работников.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Первая информация появилась в паблике «Злой Кировчанин». Очевидцы сообщили, что инцидент случился на стройке за спортшколой «Дымка» в 16.12. В областном УМВД «Комсомолке» рассказали, что трагедия произошла на Воровского, 126.

- Надеюсь, никто не пострадал, - написал в соцсетях очевидец произошедшего, наблюдавший из дома напротив стройки.

К сожалению, вышло иначе - в результате происшествия погиб человек.

Очень быстро информация дошла до правоохранительных органов. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего. Сейчас на месте находятся следователи и криминалисты. Устанавливаются все причины и условия трагедии.

Областная прокуратура начала проверку исполнения законодательств - градостроительного и об охране труда. На место происшествия выехали заместитель областного прокурора Сергей Ломовцев и прокурор Ленинского района Руслан Вылегжанин.

СНОВА «МОНОЛИТ»?

В соцсетях кировчане обсуждают произошедшее и всерьез беспокоятся о качестве возводимых школ:

- Родители малышей, задумайтесь, какие в итоге будут эти школы и с каким чувством вы будете оставлять детей в стенах, когда это сдадут...

- Вот раньше школы строили, так строили, а не вот это вот все!

- Кажется, строительство школ в Кирове кто-то сглазил.

И резон в этом есть. Напомним, 14 апреле в Кирове в строящейся школе рухнула незакрепленная конструкция, повредив плиты перекрытия. Тогда, по счастью, никто не пострадал. А подрядчику, ООО «Монолит», даже мог грозить разрыв контракта - нарушений за ними накопилось много: от штрафных санкций до срыва сроков.

Судя по всему, теперь у организации очень большие проблемы: школу, где произошла трагедия, также строит «Монолит». Вероятнее всего, к подрядчику будут большие вопросы по охране труда и соблюдению техники безопасности. И, скорее всего, контракт с компанией разорвут.

Однако это уже ничего не исправит.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.