Колонна оказалась не закреплена: в Кирове в строящейся школе обрушилась одна из конструкций

Школу в Долгушино на 1100 мест возводит ООО «Монолит». Фото: киров.рф

В Кирове на стройке школы обрушились конструкции. Первая информация появилась в паблике «Злой Кировчанин».

«КАКИМ ОБРАЗОМ ОНА СТРОИТСЯ?»

О происшествии сообщил анонимный автор. Пост появился вечером 13 апреля.

- Рухнул этаж строящейся новой школы в Коминтерне. Каким образом она строится и какие гарантии, что она не рухнет с детьми? - интересуется анонимный кировчанин.

К сообщению прикрепили видео произошедшего. Судя по кадрам, одна из конструкций упала на плиты перекрытия, отчего те обрушились.

Кировчане в соцсетях обсуждают инцидент со вчерашнего вечера. Большинство возмущаются и списывают произошедшее на халатность не то подрядчика, не то строителей, не то чиновников.

- Они там, на стройке, что вообще оборзели? Из чего строят?

- В последнее время что-то часто начали стены да потолки на муниципальных стройках падать, пока без жертв, но это пока.

- Ригеля и плиты с колоннами еще не связаны арматурой и бетоном, каркас так и собирается все на стойках и кондукторах - грубо говоря, на временных опорах. Тут человеческий фактор. Кран грузом задел, стойка не выдержала и так далее. Все заново соберется и свяжется арматурой и бетоном.

Момент обрушения конструкций попал на видео. Фото: vk.com/zlo43

«ПОСТРАДАВШИХ И РАЗРУШЕНИЙ НЕТ»

На следующий день после инцидента на месте побывали глава кировской мэрии Вячеслав Симаков, зампред регионального правительства Алексей Жердев, специалисты Госстройнадзора и Управления капитального строительства. Как выяснилось, на втором ярусе строящегося ФОКа упал один бетонный элемент конструкции. Его не закрепили своевременно, и он мог быть обрушен строительными лесами или задет спецтехникой.

- Предварительно, порыв ветра мог обрушить строительную ферму, которая потянула незакрепленную колонну. Создана комиссия, которая должна установить, почему колонна не была закреплена. Одна из версий - человеческий фактор. Пострадавших и разрушений нет. Последствия падения колонны уже устранены. Строительные работы на объекте продолжаются. На качество и сроки работ инцидент не повлияет. Больше пыли, чем ущерба, - заявил Вячеслав Симаков.

В ближайшее время комиссия проверит качество всех конструкций на объекте.

КСТАТИ

Стоит отметить, что подрядчик, строящий школу - ООО «Монолит». Компания сейчас также строит еще несколько учебных заведений: в Ленинском районе и на Строителей, 29. По всем трем объектам недавняя проверка зафиксировала отставание от графика.

По состоянию на 10 апреля школа в Долгушино была готова на 36%. Сейчас, по отчету мэрии, продолжается кладка стен ФОКа, смонтированы плиты перекрытий 1, 2, 3 этажей здания. Рабочие провели монтаж плит перекрытия и монолитных участков второго этажа школы, закончили монтаж колонн 3 яруса и приступили к кладке стен второго этажа.