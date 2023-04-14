В Кирове частично разрушилось строящееся здание школы

Инцидент произошел в микрорайоне Долгушино. Фото: vk.com/zlo43
В микрорайоне Долгушино обрушились плиты перекрытия строящейся школы. Информация появилась в паблике «Злой Кировчанин».
- Справа рухнул этаж строящейся новой школы в Коминтерне. Каким образом она строится и какие гарантии что она не рухнет с детьми? - пишет анонимный автор поста.
Отметим, что школу в Долгушино строит ООО «Монолит». Подрядчик также занимается возведением учебных заведений на Строителей, 29 и в Ленинском районе. На всех трех объектах работы отстают от графика.
На данный момент официальных комментариев по поводу случившегося не поступало. Информации о пострадавших также нет.
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