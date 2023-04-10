В Кирове в 2023 году закончат строить пять школ

Три из пяти учреждений возводит ООО «Монолит», где и фиксируют отставание от графика. Фото: kirovreg.ru

В 2023 году в Кировской области планируется закончить строительство пяти школ.Как сообщили в пресс-службе правительства региона, три из пяти учреждений возводит ООО «Монолит», и на этих объектах работы отстают от графика.

Школа на Строителей, 29 закончена на 43%, отставание составляет около 43%. После сдачи объект примет тысячу новых учеников. В нем появится бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Учебное заведение в Ленинском районе на 1500 мест готово на 31%. Работы здесь отстают от графика на полтора месяца. Специалисты выполняют монтаж каркаса самой школы и физкультурно-оздоровительного комплекса, подготавливают обустройство бассейна.

В микрорайоне Долгушино школа на 1100 мест готова на 36%. Рабочие занимаются кладкой стен второго этажа школы и ФОКа. Участок присоединен к наружным электросетям и теплотрассе.

Последние две школы, строящиеся сейчас в Кирове - на Пролетарской, 11а и Шинников, 33а. Угрозы срыва сроков по ним нет.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.