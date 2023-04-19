«Рухнули надежды родителей»: разорвут ли контракт с подрядчиком, который допустил обрушение при строительстве школы?

Инцидент на объекте в Долгушино породил массу вопросов к застройщику. Фото: киров.рф

В Кирове на заседании профильной комиссии Гордумы обсудили строительство школ. Для отчета на собрание пригласили руководителей нескольких подрядных организаций.

Больше всего ждали, пожалуй, представителей «Монолита», на чьем объекте в Долгушино произошло обрушение строительных конструкций. Естественно, что после такого к компании возникли вопросы - не только у депутатов, но и у простых горожан, чьи дети еще не пошли в школу и вполне могут впервые сесть за парту именно в новом учебном заведении, где случился такой казус.

Но не дождались.

НЕ ПРИШЛИ НА ЗАСЕДАНИЕ

Народных избранников неприятно удивил тот факт, что никак не отозвались на приглашение представители компании «Монолит» - той самой, что возводит три из пяти школ в Кирове и той самой, на чьем объекте произошла авария.

- «Монолит» жалуется, что депутаты чересчур строго к ним относятся - так потому и относимся, - прокомментировали народные избранники.

В результате одним из решений депутатов стало принятие резолюции с требованиями к присутствию подрядчиков. Принцип простой: если гора не идет к Магомету… То бишь если застройщик не спешит отчитываться по своим объектам, то необходимо самостоятельно их навещать и ужесточать контроль за ведением работ. При этом проверки должны быть незапланированными и внезапными.

Вопросы к «Монолиту» возникают из-за задержки сдачи школ в эксплуатацию в юго-западном микрорайоне и в Долгушино. Кроме того, инцидент, случившийся на втором объекте на днях, вызвал еще более пристальный интерес к подрядчику. Напомним, тогда на стройке обрушилась одна из колонн, упав на плиты перекрытия и сломав их. В результате никто не пострадал, а глава мэрии Кирова Вячеслав Симаков вообще заявил, что было «больше пыли, чем ущерба».

ВОЗМОЖЕН РАЗРЫВ КОНТРАКТА

В отсутствие представителей «Монолита» вопросы по этому инциденту задавали как раз Симакову. Так, депутаты заявили, что «с обрушением стены все надежды на качество школы у родителей тоже обрушились», и попросили как-то разъяснить ситуацию.

Глава мэрии при этом мрачнел все сильнее. В защиту «Монолита» он заявил, что никакого обрушения стены не было, а была незакрепленная ферма.

- В тот день дул ветер, и так совпало. Ферма упала, повредила опору и три плиты перекрытия, которые в течение двух часов демонтировали и начался повторный монтаж. У меня по этому инциденту нет вопросов, - сказал Симаков (чем изрядно удивил всех присутствующих).

Глава администрации также сообщил, что с подрядчиком ведется претензионная работа по контракту. Не считая происшествия в Долгушино, за компанией накопилось немало штрафных санкций - сумма уже превысила пять миллионов рублей. Часть средств уже поступила в бюджет города.

- Рассматриваем различные варианты - вплоть до расторжения контракта, - сказал Симаков.

Депутаты вновь напомнили про упавшую конструкцию и попросили пояснить официальную причину инцидента. По словам главы администрации города, сейчас на объекте проверяются все остальные конструкции. Создана рабочая группа с привлечением специальных организаций. На данный момент официальная причина - незакрепленная конструкция.

Стоит отметить, что эти ответы мало удовлетворили народных избранников. Однако время не резиновое, и поэтому депутатам пришлось закруглиться с обсуждением.

НА ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ ВСЕ В НОРМЕ

На заседании присутствовали также представители других застройщиков. Так, специалист от «Кировспецмонтажа» рассказал, что работы на Мостовицкой, 15 идут в соответствии с графиком. Возведение пристроя к школе №53 на Шинников, 33а также продолжается высокими темпами.

От компании «Дельта-Строй», с которой заключен контракт на строительство школы на Торфяной, прислали прораба, трудящегося в компании не более месяца. Это обстоятельство вызвало некоторые вопросы, но в целом обошлось без проволочек. Представитель компании заверил, что ведется работа над проектом, и к концу года она будет закончена. По контракту, школу должны возвести к 2025 году.

- Возможности застройщика мы изучили. Компания возводит не первый муниципальный и государственный объект. Претензий к подрядчику нет, и есть уверенность, что школа на ул. Торфяной будет построена своевременно и качественно. Контроль за работами будет максимальным на каждом этапе, - отметил Вячеслав Симаков.

Отметим, что власти также заключили муниципальный контракт на строительство школы в Шевелях. Представитель компании «АТЭКС» рассказал, что сейчас ведется проектирование. Застройщику пока не передали площадку для проведения работ. По словам Симакова, участки будут передавать частями в ближайшее время.

Заседание завершилось предложением повторно вызвать представителей подрядчиков, которые сегодня не явились на встречу.