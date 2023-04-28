В Кирове на стройке школы погиб работник

Инцидент произошел на строительной площадке. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове на стройке при обрушении крана погиб один из сотрудников строительной компании. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным областного УМВД, инцидент произошел на Воровского, 126 сегодня днем, 28 апреля. Известно, что на площадке строилась новая школа.

Ведомство проводит проверку по факту трагедии. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.