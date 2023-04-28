В Кирове на стройке школы рухнул кран

Кран рухнул на площадке, где строится школа. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове на территории строящейся школы рухнул башенный кран. Первая информация появилась в паблике «Злой Кировчанин».

- Только что упал кран в 16.12 на стройке школы. Надеюсь, все живы и никто не пострадал, - сообщил один из подписчиков.

По словам очевидцев и живущих рядом, инцидент произошел на стройке за спорткомплексом «Дымка».

- Кажется, строительство школ в Кирове кто-то сглазил, - комментируют кировчане.

Официальной информации об инциденте и возможных пострадавших пока не поступало.

Напомним, 14 апреля в Кирове произошел инцидент на стройке школы: обрушились строительные конструкции. К счастью, тогда никто не пострадал. Самому подрядчику грозило расторжение контракта.