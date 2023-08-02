Осталось 3 дня. Главное из встречи губернатора и правительства с «Монолитом»

Вероятно, оптимальный вариант - заключить допсоглашение до 31 декабря и согласиться на обеспечительную меру в 30%. Фото: kirovreg.ru

Власти Кирова и Кировской области встретились с представителями «Монолита». В правительстве подчеркивают: встретились по просьбе самого застройщика.

Напомним, у «Монолита» были контракты на строительство трех школ. Со сроком сдачи в течение лета 2023 года. Но работы не завершены, так что застройщик может лишиться всех трех контрактов.

«КП - Киров» делится результатами этой встречи.

СЛОВАМИ СИМАКОВА

Вот что сказали глава администрации Кирова Вячеслав Симаков, зампред городской Думы Лариса Копысова и зампред правительства Алексей Жердев:

- авансовые платежи по стройкам трех школ, полученные «Монолитом» из бюджета, составили до 601 миллиона рублей каждый;

- центр, правительство, город целиком исполнили свои обязательства, обеспечили объекты деньгами;

- сроки сдачи всех объектов пришлось переносить: было понятно, что в первоначальные даты «Монолит» не укладывается. Их переназначили на 17 и 27 июля, 1 августа 2023 года. Но и тут не справились;

- все три объекта недостроены. Самая высокая готовность - у школы на проспекте Строителей, и та ниже 50%;

- по каждой из школ подрядчик получил более 20 писем, но ответа не дал, «кроме бурной реакции в прессе»;

- еще в ноябре 2022 были опасения, что и новые сроки сдачи будут нарушены, но «Монолит» заверял, что ускорится и все будет ок;

- контракты менялись в пользу «Монолита». По одному из них сумму обеспечительных мер снизили с 294 миллионов рублей до 14 миллионов, деньги вернули на счета застройщика.

Симаков подытожил: есть три дня, чтобы исправить ситуацию.

- На стороне подрядчика целый штат юристов, которые не могут не знать нормы 44-го ФЗ о госзакупках, - заключил Вячеслав Николаевич. - Но вместо выхода на конструктивные переговоры компания потратила время на вбросы в СМИ.

СЛОВАМИ «МОНОЛИТА»

СМИ не были приглашены на встречу (либо приглашены выборочно).

Позицию «Монолита» власти передали двумя короткими абзацами:

- застройщик исполнял и готов исполнять обязтельства;

- мнение о том, «что мы не выполняем или некачественно выполняем работы, считаем не совсем обоснованными»;

- в сроки не уложились по ряду причин, в том числе из-за постоянно растущей стоимости материалов;

- да, смет нет, все три - на экспертизе.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦОВКА

Контракт по школе в Зубаревском лесу уже расторгнут. Тот же процесс запущен по школам в Долгушине и на проспекте Строителей. Но последние два можно успеть «вернуть»: они будут автоматически расторгнуты лишь в следующий понедельник, 7 августа.

Варианты такие:

- «Монолит» сдает достроенные объекты до конца недели (что?);

- «Монолит» заключает дополнительное соглашение с заказчиком. Новый срок сдачи школ - конец 2023 года. Обеспечительная мера - 30% от суммы контракта, а не 0,5%, которых добивался «Монолит» ранее. Плюсом нужно вернуть аванс и землю за школу в Зубаревском лесу, которую уже отобрали. Комиссия оценит, сколько работ проведено - только их и оплатят.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

По словам главы региона Александра Соколова, предложение о встрече власти получили в понедельник утром. «Монолит» попросил «встать над схваткой» - непонятно, схваткой кого с кем.

- Я подчеркиваю, что правительство Кировской области берет на себя обязательства построить 3600 мест, которые не появились из-за срыва этих работ, - подчеркнул губернатор. - Будем привлекать для этого средства. А ущерб, который был нанесен непостройкой этих школ, будет устанавливаться в судебном порядке.