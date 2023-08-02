Осталось 3 дня. Главное из встречи губернатора и правительства с «Монолитом»

Вероятно, оптимальный вариант - заключить допсоглашение до 31 декабря и согласиться на обеспечительную меру в 30%. Фото: kirovreg.ru
Власти Кирова и Кировской области встретились с представителями «Монолита». В правительстве подчеркивают: встретились по просьбе самого застройщика.
Напомним, у «Монолита» были контракты на строительство трех школ. Со сроком сдачи в течение лета 2023 года. Но работы не завершены, так что застройщик может лишиться всех трех контрактов.
«КП - Киров» делится результатами этой встречи.
СЛОВАМИ СИМАКОВА
Вот что сказали глава администрации Кирова Вячеслав Симаков, зампред городской Думы Лариса Копысова и зампред правительства Алексей Жердев:
- авансовые платежи по стройкам трех школ, полученные «Монолитом» из бюджета, составили до 601 миллиона рублей каждый;
- центр, правительство, город целиком исполнили свои обязательства, обеспечили объекты деньгами;
- сроки сдачи всех объектов пришлось переносить: было понятно, что в первоначальные даты «Монолит» не укладывается. Их переназначили на 17 и 27 июля, 1 августа 2023 года. Но и тут не справились;
- все три объекта недостроены. Самая высокая готовность - у школы на проспекте Строителей, и та ниже 50%;
- по каждой из школ подрядчик получил более 20 писем, но ответа не дал, «кроме бурной реакции в прессе»;
- еще в ноябре 2022 были опасения, что и новые сроки сдачи будут нарушены, но «Монолит» заверял, что ускорится и все будет ок;
- контракты менялись в пользу «Монолита». По одному из них сумму обеспечительных мер снизили с 294 миллионов рублей до 14 миллионов, деньги вернули на счета застройщика.
Симаков подытожил: есть три дня, чтобы исправить ситуацию.
- На стороне подрядчика целый штат юристов, которые не могут не знать нормы 44-го ФЗ о госзакупках, - заключил Вячеслав Николаевич. - Но вместо выхода на конструктивные переговоры компания потратила время на вбросы в СМИ.
СЛОВАМИ «МОНОЛИТА»
СМИ не были приглашены на встречу (либо приглашены выборочно).
Позицию «Монолита» власти передали двумя короткими абзацами:
- застройщик исполнял и готов исполнять обязтельства;
- мнение о том, «что мы не выполняем или некачественно выполняем работы, считаем не совсем обоснованными»;
- в сроки не уложились по ряду причин, в том числе из-за постоянно растущей стоимости материалов;
- да, смет нет, все три - на экспертизе.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦОВКА
Контракт по школе в Зубаревском лесу уже расторгнут. Тот же процесс запущен по школам в Долгушине и на проспекте Строителей. Но последние два можно успеть «вернуть»: они будут автоматически расторгнуты лишь в следующий понедельник, 7 августа.
Варианты такие:
- «Монолит» сдает достроенные объекты до конца недели (что?);
- «Монолит» заключает дополнительное соглашение с заказчиком. Новый срок сдачи школ - конец 2023 года. Обеспечительная мера - 30% от суммы контракта, а не 0,5%, которых добивался «Монолит» ранее. Плюсом нужно вернуть аванс и землю за школу в Зубаревском лесу, которую уже отобрали. Комиссия оценит, сколько работ проведено - только их и оплатят.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
По словам главы региона Александра Соколова, предложение о встрече власти получили в понедельник утром. «Монолит» попросил «встать над схваткой» - непонятно, схваткой кого с кем.
- Я подчеркиваю, что правительство Кировской области берет на себя обязательства построить 3600 мест, которые не появились из-за срыва этих работ, - подчеркнул губернатор. - Будем привлекать для этого средства. А ущерб, который был нанесен непостройкой этих школ, будет устанавливаться в судебном порядке.