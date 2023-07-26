Срыв сроков и дефекты. Симаков и правительство - о причинах расторжения контрактов с «Монолитом»

Ни один объект не достроен. Работы не идут, а одно из зданий может оказаться небезопасным. Фото: kirovreg.ru

«Монолиту» направили решения об отказе от исполнения контрактов на строительство трех школ в городе Кирове.

Вот как власти мотивировали это решение.

ТЕЗИСЫ СИМАКОВА

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков рассказал об одностороннем расторжении контрактов по школам в Зубаревском лесу и в Долгушине:

- школы уже пора сдавать, но работы не идут;

- нет даже проектно-сметной документации, прошедшей госэкспертизу;

- «Монолиту» не раз предлагали корректировать планы, подписывать допсоглашения и графики работ, но понимания не нашли;

- на объекте в Долгушине выявили технологические ошибки. Не факт, что он безопасен.

- Я считаю, что расторжение контракта является единственным правильным в данном случае решением, - заключил Вячеслав Николаевич. - Сейчас совместно с правительством региона будем проводить дополнительное обследование объектов строительства и поиск подрядчиков для дальнейшего строительства.

ДОВОДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

20 июля «Монолиту» сообщили об отказе по Зубаревскому лесу, 25 июля - по Долгушину и школе на проспекте Строителей, 29. Решения вступают в силу через 10 дней после уведомления подрядчика.

Вот о каких проблемах сообщили в «сером доме»:

- стройку в Долгушине остановили в апреле, после падения крана. Нужно усиливать колонны, ведь выявлены дефекты монтажа по всему зданию школы. Ее готовность - всего 30%, не проложены инженерные сети, невозможно начать планировку территории;

- действительно, на площадке у Зубаревского леса грунты насыщены водой. Но в проекте указывалось, что параллельно с монтажом каркаса здания школы нужно делать дренажную канализацию и водоотведение. Готовность школы - не более 30%;

- готовность школы на проспекте Строителей выше, почти 50%. Но не проложены инженерные сети, не ведутся отделочные работы.

В правительстве также подчеркивают: при вступлении в силу решения об отказе от исполнения контракта подрядчик должен освобождать участки и возвращать авансовые платежи.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Напомним, Киров ранее лишили финансирования на строительство двух пристроев к уже существующим школам. Источником всех этих проблем глава Кирова Елена Ковалева назвала конфликт предыдущих правительства и администрации с компаниями-застройщиками.