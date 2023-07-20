«Четвертовать хоть кого». Киров лишили денег на строительство двух школ

Минобразования региона не дало перенести деньги на возведение пристроев на следующий год Фото: Михаил ФРОЛОВ

58-я и 66-я школы Кирова не получат пристрои, обещанные на 2023 год. Власти региона отозвали финансирование на строительство этих объектов. «Комсомолка» рассказывает подробности по следам заседания профильной комиссии городской Думы.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Первые документы по пристрою к школе № 58 появились еще в 2021 году. Тогда на пристрой закладывали 236 миллионов рублей. За эти деньги школа должна была получить 4-этажный корпус, рассчитанный на 372 учеников.

Точно такой же пристрой «под ключ» сулили и школе № 66.

Однако аукционы срывались один за другим.

ДВА ТЕЗИСА ИЗ «СЕРОГО ДОМА»

О том, что именно произошло в итоге, доложил замначальника департамента муниципальной собственности Кирова Владимир Дудин.

- Действительно, пристрой к 58-й был, по сути, предметом соглашения с министерством образования о предоставлении субсидии для финансирования расходных обязательств муниципалитета, - начал чиновник. - С конца 2021 года до середины 2022 года было совершено 6 попыток заказать контракт на строительство пристроя.

Но безрезультатно. В итоге контракт подписали с компанией «Арман-С» из Чебоксар. 13 января 2023 года контракт разорвали: подрядчик вообще не смог выполнить свои обязательства.

- Финансирование было предусмотрено только на 2023 год, - продолжил Дудин. - В марте написали в министерство, предложили перенести финансирование на 24-й год.

Но в ответе из «серого дома» были два неудобных тезиса: средства будут сняты, а объекты - пристрои к 58 и 66 школе - из плана придется исключить.

- Ситуация с реализацией нацпроекта «Образование» по сути закрывается 2024 годом, - заключил Дудин. - Мы полагаем, что территория пригодна для строительства, но если не будет продлен нацпроект, придется каким-то образом подбирать другие механизмы, например, концессию.

В ряде регионов такой же вопрос рассматривается. У нас пока таких примеров по области нет.

ЛА-ЛА-ЛА, ЖУ-ЖУ-ЖУ

Депутат Владимир Малков сразу возразил Дудину: если под «рядом регионов» подразумевается Краснодар, то концессия - это шаг к серьезному завышению цены на школы. «Образно говоря», квадрат при себестоимости в 50 тысяч рублей там подают по 250 тысяч рублей.

- Каждый бизнес деньги считает, - коротко пояснил Малков.

- Ну вы же понимаете, что если вы строителей не могли найти - в концессию вы тем более никого не найдете, - поддержал коллегу Денис Ерохин. - Зачем вы это рассказываете? Это просто какое-то ла-ла-ла, жу-жу-жу. Для звука, для убивания времени. Начинаешь вникать - вы че, нас за идиотов держите? «Мы куда-то перенесли финансирование» - ну допереносили вы, деньги у вас сняли, это минус две школы. Дальше вы попытаетесь с «Монолитом» контракт разорвать - это уже минус четыре школы. Дальше что останется?

После слово взяла глава Кирова Елена Ковалева.

- Давайте будем честны, - сказала Елена Васильевна. - Почему никого не нашли? Потому что все построенные ранее соцобъекты строителями воспринимались как социальная нагрузка. Я точно знаю - и КСМ, и «Железно» - все, кто строили школы - они получили не прибыль, а убыток. А к строителям как стали относиться? Вот где причина, если говорить начистоту.

Ковалева отметила, что сейчас отношения со строителями выстраиваются по-новому. Но на это нужно время. В том числе из-за того, что многие сотрудники компаний-застройщиков уехали в другие регионы. Судя по всему, глава города вернулась к неприятной истории с Васильевым, Осиповым и застройщиками. Тогда власти разных уровней обвиняли местные крупные строительные компании в возведении микрорайонов без инфраструктуры. И в нежелании строить дома для переселенцев. И для сирот тоже.

- Можем четвертовать хоть кого, но вопрос не в них, - заключила Елена Васильевна. - Вопрос был в политике в отношении наших строителей, которые строили до этого и ни разу не подвели нас ни по детским садам, ни по школам.