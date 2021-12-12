В Кирове на улице Милицейской построят второй корпус школы №58

Подрядчик должен построить второй корпус до декабря 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове построят второй корпус школы №58. Расположится он на улице Милицейской, 67. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Власти ищут компанию, которая выполнит строительство второго корпуса «под ключ». Он предусмотрен для школьников второй смены и рассчитан на 372 места. Согласно документации, здание будет четырехэтажным, с дополнительным подземным этажом-парковкой. Между двумя корпусами построят переход.

Сейчас идет прием заявок на аукцион. Они будут поступать до 20 декабря 2021 года. Сам конкурс состоится на следующий день, 21 декабря. У подрядчика будет год, чтобы построить объект. Начальная цена контракта - 236 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти ищут подрядчика для строительства школ в Чистых прудах и Озерках. На каждую из них потратят по 914 миллионов рублей.