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Общество10 декабря 2021 13:57

В Чистых прудах в Кирове хотят построить школу за 914 миллионов

Сейчас объявлен конкурс по поиску подрядчика, который займется возведением
Анастасия Калашникова
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Новую школу планируют возвести на улице Мостовицкой.

Новую школу планируют возвести на улице Мостовицкой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове собираются построить еще одну школу на 1100 мест. На этот раз образовательное учреждение появится в Чистых прудах - на улице Мостовицкой. Стоимость его возведения - 914 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Известно, что в школе обязан быть бассейн и помещения физкультурно-оздоровительного назначения. В здании обустроят специализированные классы, лаборатории, кабинеты с возможностью деления на два помещения, актовый зал на 400 мест и многое другое. На пришкольной территории - экотропа, теплица и многое другое.

Сейчас власти ищут подрядчика, который займется строительством школы, для чего и запустили электронный аукцион. Заявки на него будут принимать до 27 декабря. Сам конкурс состоится на следующий день, 28 декабря.

Напомним, ранее мы писали, что в Кирове также ищут подрядчика для строительства школы в Озерках. Сумму контракта указали аналогичную - 914 миллионов рублей. Подробнее - здесь.