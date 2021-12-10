В Чистых прудах в Кирове хотят построить школу за 914 миллионов

Новую школу планируют возвести на улице Мостовицкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове собираются построить еще одну школу на 1100 мест. На этот раз образовательное учреждение появится в Чистых прудах - на улице Мостовицкой. Стоимость его возведения - 914 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Известно, что в школе обязан быть бассейн и помещения физкультурно-оздоровительного назначения. В здании обустроят специализированные классы, лаборатории, кабинеты с возможностью деления на два помещения, актовый зал на 400 мест и многое другое. На пришкольной территории - экотропа, теплица и многое другое.

Сейчас власти ищут подрядчика, который займется строительством школы, для чего и запустили электронный аукцион. Заявки на него будут принимать до 27 декабря. Сам конкурс состоится на следующий день, 28 декабря.

Напомним, ранее мы писали, что в Кирове также ищут подрядчика для строительства школы в Озерках. Сумму контракта указали аналогичную - 914 миллионов рублей. Подробнее - здесь.