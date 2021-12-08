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Общество8 декабря 2021 12:06

В Кирове ищут подрядчика для строительства школы на 1100 мест в Озерках

Начальная стоимость контракта - 914 миллионов рублей
Анастасия Калашникова
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Новую школу построят на улице Торфяной.

Новую школу построят на улице Торфяной.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове собираются построить школу на 1100 мест. Расположится она в микрорайоне Озерки. Информация появилась на сайте госзакупок.

Здание школы появится на улице Торфяной, 6а. На примыкающей территории должны находиться экотропа, плодовая зона (грядки или теплицы) для выращивания полезных культур, пространства для занятий на улице и другое. Само здание школы будет четырехэтажным, разделенным на два корпуса - учебный и физкультурно-оздоровительный. В учреждении обустроят бассейн, специализированные кабинеты, лаборатории и другое.

Сейчас власти ищут подрядчика, который займется строительством школы. Начальная стоимость контракта - 914 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 23 декабря. Сам конкурс пройдет 27 декабря.