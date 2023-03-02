Соколов пообещал одинаковые условия для всех застройщиков

Чиновники попробуют держать примерную стоимость квадратного метра Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал об отношениях властей со строительными компаниями.

- Мы провели переговоры с нашими строителями, проконсультировались с экспертами и решили держать примерную стоимость квадратного метра, - цитируют Соколова в пресс-службе правительства. - А при реализации проектов по комплексному развитию территорий определить, какие соцобъекты и коммуникации будут строиться на средства застройщика, а какие - по другим механизмам, в том числе за счет бюджета.

Соколов заверяет, что власти постараются сохранить «низкую стоимость квадратного метра жилья» (что странно, ведь ранее мы писали о резком скачке стоимости квартир - ред.). В числе механизмов губернатор назвал помощь института «ДОМ.РФ» и концессии.

У региона есть планы по расширению строительства жилья и социалки. Но застройщиков не хватает.

- Поэтому принято решение, что строители, которые хотят и могут работать, смогут зайти в регион, - пишет пресс-служба. - При этом для всех компаний будут единые правила работы.

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