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НовостиНедвижимость2 марта 2023 13:20

Соколов пообещал одинаковые условия для всех застройщиков

Власти опасаются нехватки местных компаний для реализации всех строительных планов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Чиновники попробуют держать примерную стоимость квадратного метра

Чиновники попробуют держать примерную стоимость квадратного метра

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал об отношениях властей со строительными компаниями.

- Мы провели переговоры с нашими строителями, проконсультировались с экспертами и решили держать примерную стоимость квадратного метра, - цитируют Соколова в пресс-службе правительства. - А при реализации проектов по комплексному развитию территорий определить, какие соцобъекты и коммуникации будут строиться на средства застройщика, а какие - по другим механизмам, в том числе за счет бюджета.

Соколов заверяет, что власти постараются сохранить «низкую стоимость квадратного метра жилья» (что странно, ведь ранее мы писали о резком скачке стоимости квартир - ред.). В числе механизмов губернатор назвал помощь института «ДОМ.РФ» и концессии.

У региона есть планы по расширению строительства жилья и социалки. Но застройщиков не хватает.

- Поэтому принято решение, что строители, которые хотят и могут работать, смогут зайти в регион, - пишет пресс-служба. - При этом для всех компаний будут единые правила работы.

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Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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