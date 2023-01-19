В Кирове за год квартиры подорожали на 32,6%

Средняя стоимость квартиры в Кирове - 2,1 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

За год цены на квартиры в Кирове взлетели на 32,6%. Таковы результаты исследования специалистов федерального портала «Мир квартир».

Оценивалась годовая динамика цен на студии и небольшие квартиры на вторичном рынке. В Кирове за год оказался самый большой прирост цены среднего лота. Значительно подорожала и стоимость одного квадратного метра - на 31,2%.

По данным специалистов, средняя цена небольшой квартиры в Кирове составляет 2,1 миллиона рублей. Стоимость одного квадратного метра - 82778 рублей. Отметим, что в среднем по стране цена студии или маленькой «однушки» составляет 2,8 миллиона рублей, а квадратного метра - 102545 рублей.