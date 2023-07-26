Симаков о «Монолите»: строительство не ведется, нет даже ПСД по школам

Экспертиза в Долгушине выявила технологические ошибки: объект небезопасен. Фото: киров.рф

Глава администрации Кирова Симаков рассказал о ситуации со строительством школ «Монолитом». Компания должна была возвести объекты в Долгушине и районе Зубаревского леса, однако начались проблемы.

- Администрацией города компании «Монолит» направлено уведомление о расторжении контрактов на строительство школ в районе Зубаревского леса и в микрорайоне Долгушино в одностороннем порядке, - написал Вячеслав Николаевич в своем телеграм-канале. - На сегодняшний день, когда школы должны сдаваться, строительство не ведется, нет даже проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.

По словам сити-менеджера, «Монолиту» не раз предлагали скорректировать планы строительства, подписать дополнительные соглашения и графики проведения работ, но безрезультатно

Симаков подчеркнул, что «Монолит» много раз обещал сдать объекты в срок. Но экспертиза в Долгушине выявила технологические ошибки. Теперь гарантировать безопасную эксплуатацию объекта нельзя.

- Я считаю, что расторжение контракта является единственным правильным в данном случае решением, - заключил чиновник. - Сейчас совместно с правительством региона будем проводить дополнительное обследование объектов строительства и поиск подрядчиков для дальнейшего строительства.