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НовостиОбщество21 июля 2023 6:48

Рассмотрение жалобы «Монолита» на кировскую мэрию отложили на неделю

Застройщик недоволен действиями чиновников при проведении одного из конкурсов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Речь идет о комплексном развитии территории в самом центре города

Речь идет о комплексном развитии территории в самом центре города

Фото: Иван МАКЕЕВ

10 июля в кировское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС России) поступила жалоба от скандально известного ООО СК «Монолит».

Застройщик пожаловался на действия департамента муниципальной собственности (администрации Кирова) при проведении конкурса на договор о комплексном развитии территории между улицами Маклина, Воровского и Хлебозаводским проездом.

Жалобу должны были рассмотреть в среду, 19 июля. Однако комиссия кировского УФАС, ознакомившись с документами, решила отложить рассмотрение жалобы. Новая дата слушаний - среда, 26 июля.