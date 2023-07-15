«Монолит» подал жалобу в УФАС на департамент муниципальной собственности Кирова

Речь шла о комплексном развитии территории жилой застройки в границах нескольких улиц. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове строительная компания «Монолит» пожаловалась в УФАС на городской департамент муниципальной собственности. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Претензия касается конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Маклина, Воровского, Хлебозаводского проезда. По мнению компании, организатор торгов допустил два нарушения: установил критерии оценки участников конкурса, не предусмотренные правилами, а также запрашивает документы, которые также не регламентированы.

Рассмотрение жалобы состоится 19 июля.

Ранее мы также сообщали, что «Монолит» может не закончить строительство школ в Долгушино и в Зубаревском лесу в 2023 году. Такое мнение высказали депутаты Заксобрания Кировской области.