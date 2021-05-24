Главные новости с 17 по 23 мая в Кирове: «памятник Сатане», приговор в деле «пьяного» мальчика и законопроект о дневной тишине

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии.

Доброе утро, Киров! В понедельник, 24 мая, температура воздуха составит от 16 до +23 градусов, возможен небольшой дождь. Сегодня несколько десятков домов в областном центре останутся без электроэнергии из-за профилактических работ на подстанциях. График отключения.

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной подборке:

КИРОВЧАНИН, ПНУВШИЙ ИНВАЛИДА, ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

В Кирове завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который в феврале текущего года пнул инвалида, стоявшего на ступеньках магазина. В ближайшее время он предстанет перед судом. Читать

«ПАМЯТНИК САТАНЕ» В КИРОВЕ СТАЛ ЯБЛОКОМ РАЗДОРА

Новый арт-объект появился в Кирове на пересечении улиц Советской и Володарского, возле магазина известной торговой сети, тут же притянув к себе взгляды прохожих. В народе необычную скульптуру тут же окрестили «памятником сатане» и «змеем-искусителем». Однако «Комсомолке» удалось связаться с автором арт-объект и выяснить истинное название - «Райское дерево». Читать

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЫВШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО ОСУДИЛИ НА ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ЗА СМЕРТЬ «ПЬЯНОГО» МАЛЬЧИКА В ДТП

В Кировской области завершился резонансный процесс по делу бывшего сотрудника полиции. В июле 2019 года Сергей Меньшиков за рулем «Ниссана» насмерть сбил шестилетнего мальчика. Читать

ТИШЕ, КИРОВЧАНЕ, ТИШЕ

В Кировской области могут запретить шуметь в дневное время. Сейчас над соответствующим законопроектом работает депутат Законодательного собрания Павел Дорофеев. Корректировки предлагается внести в действующий закон об административной ответственности и установить запрет на шум с 12 до 15 часов. «Комсомолка» узнала, как к этому относят кировчане. Читать

ОДНОЙ СТРОКОЙ

• В Кировской области бродячая собака покусала девятилетнего ребенка. Читать

• В Кирове из окна выпал двухлетний ребенок. Читать

• Два ребенка пострадали в ДТП под Кировом. Читать

• В Кировской области начинается пик активности клещей. Читать