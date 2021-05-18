Тише, кировчане, тише: в регионе обсуждают запрет на шум в дневное время

Если инициативу примут, то днем нельзя будет вести ремонт. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области могут запретить шуметь в дневное время. В настоящее время над соответствующим законопроектом работает депутат Законодательного собрания Павел Дорофеев, сообщается на сайте партии «Справедливая Россия - За правду».

- Корректировки предлагается внести в действующий закон об административной ответственности. Это значит, что в случае принятия инициативы запрет на шум будет действовать не только в ночное (с 22 до 7 часов), но и в дневное время - с 12 до 15 часов, - говорится на сайте партии.

По мнению автора инициативы, поправки позволят защитить права жителей на тишину и на отдых в обеденное время.

- Это позволит полноценно отдыхать и маленьким детям, и пожилым гражданам, и тем, кто трудится сменно, - комментирует инициативу Павел Дорофеев.

Известно, что распространяться запрет будет на ремонтные работы, громкую музыку, крики, лай животных и так далее. Игнорировать закон смогут дорожные рабочие, сельхозпроизводители, сотрудники коммунальных служб и другие. Однако авторы инициативы не учли, что законодательная новелла может поставить под удар и бизнес, который находится в жилых дома. Кроме того, интересен и момент с предприятиями и стройками, находящимися в непосредственной близости к жилым помещениям. Если им запретят работать в определенные часы, то это приведет к дополнительной нагрузке в финансовом плане и, следовательно, к росту цен на конечную продукцию.

Кроме того, данная инициатива уже смогла разделить кировчан на два лагеря. «Комсомолка» узнала, что думают горожане о «тихом» часе.

Мнение «За»

- Думаю, что идея правильная, - прокомментировал горожанин Андрей Смирнов. - Нередки случаи, когда родители малыша, которому необходим дневной сон, никак не могут повлиять на соседей, слушающих громкую музыку или устраивающих попойки. Если законопроект примут, то у людей появится четкий механизм воздействия на таких граждан.

Мнение «Против»

- Мне кажется, что этот законопроект излишен, - поделилась кировчанка Нина Савиных . - Время сна у пожилых и детей может быть разное. К тому же, если и убрать шум от соседей, то он все равно будет в исходить с улицы: это машины, прохожие, автобусы, троллейбусы, дети на детских площадках и т.д. На стройки тоже приходится много шума, как в уже созданных домах (ремонт застройщика, например), так и в еще возводящихся зданиях. Кроме того, застройщик одну часть дома может уже сдать жильцам, а другие очереди еще нет. Непонятно, как это будет контролироваться и попадают ли стройки под запрет. Тем более на практике у нас и ночной «тихий час» иногда не соблюдают, что уж говорить о дневном, когда все люди заняты делами.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Законодательное собрание Кировской области уже в июне 2021 года. Кроме того, депутат Павел Дорофеев подчеркивает, что аналогичный запрет на шум в дневное время уже принят в ряде регионов страны.

Напомним, что в декабре 2019 года в Кировской области вступил в силу закон о тишине. Шуметь нельзя в период с 22.00 до 07.00. За нарушение предусмотрено наказание - предупреждение либо штраф. Так, физлица могут заплатить от одной до двух тысяч рублей, должностные лица - от четырех до восьми тысяч, а юрлица - от 40 до 80 тысяч.