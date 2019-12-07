Шумите в неположенное время - платите штраф

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-07T16:49:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Законодательного Собрания приняли «закон о тишине». С 13 декабря жителям города запрещено шуметь с 22.00 до 7.00. В это время кировчанам запрещено слушать громкую музыку и включать на полную мощность телевизор.То же правило относится и к киоскам, ларькам, торговым павильонам. Нельзя играть на музыкальных инструментах или устраивать шумные посиделки. Исключения в этом правиле - маленькие дети. Если у кировчан есть домашние животные, и они начинают лаять или скулить в неположенное время, нужно постараться их успокоить.

Закон может нарушить и ваш автомобиль, если сигнализация на нем включается неоднократно. Фейерверки в новогодние каникулы разрешены только с 22.00, 31 декабря, до 4.00, 1 января. Шумные ремонтные работы также под запретом (правило не касается регоператора).

За все нарушения часа тишины будут штрафовать. Суммы для физических лиц: от тысячи до двух тысяч рублей. Для юридических или должностных лиц суммы варьируются от 4000 до 8000 рублей. Если нарушитель спокойствия «зашумит» еще раз, штраф вырастет.

Теперь в ночное время цыганам, попрошайкам и представителям религиозных движений запрещается «донимать» кировчан и распространять свои идеи. И это, бесспорно, один из главных плюсов нового законопроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU