В Кировской области начинается пик активности клещей

Представители ГУ МЧС дали рекомендации по профилактике и первой помощи в случае укусов клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На радость кировчанам, на всей территории области установилась хорошая, теплая погода. Однако не стоит забывать о клещах, которые в этом году особо сильно проявляют активность на территории нашего региона. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

- Клещи могут нападать на человека в любую погоду независимо от времени суток. Кровососущие членистоногие обитают вдоль тропинок и дорог на кустарниках и траве высотой 30-40 см от земли, - напомнили в ведомстве.

По данным регионального Роспотребнадзора, в этом году за медицинской помощью после укусов членистоногих обратился уже 1691 кировчанин, в том числе 389 детей. По результатам лабораторных исследований, в 52% случаях клещи оказались инфицированы боррелиями, в 2% - вирусом клещевого энцефалита, в 5% - эрлихиозом. Эти заболевания опасны для жизни и здоровья человека.

Пострадавшие от клещей выявлены во всех районах области и городе Кирове. В областном центре, а также других муниципалитетах региона специалисты уже обработали от клещей парки, скверы, а также кладбища. Однако наиболее часто на себе их обнаруживают садоводы, а также владельцы приусадебных и огородных участков.

Прицепившись к одежде, клещи перебираются на тело и присасываются к местам с наиболее тонкой кожей. Их любимые места - за ушами, шее, подмышки и паховая область человека. При укусе инфицированный клещ вносит в ранку вместе со слюной вирус энцефалита или возбудителя болезни Лайма.

Для защиты от укусов опасных членистоногих необходимо придерживаться следующих простых правил:

- избегайте мест обитания клещей, особенно в мае-июле;

- для прогулок в лесу, парках выбирайте закрытую одежду. Надевайте головной убор, заправьте рубашку в брюки, а штанины в носки;

- используйте специальные защитные средства, ими нужно обработать одежду вокруг щиколоток, коленей, бедер, талии, а также манжеты рукавов и воротник.

Если же клещ вас все-таки укусил, не паникуйте и следуйте рекомендациям по оказанию первой помощи:

- для удаления клеща лучше обратиться в медучреждение. Если такой возможности нет, то наденьте перчатки, захватите кровососа пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. После чего поверните тело клеща вокруг оси, при этом держать его нужно перпендикулярно поверхности кожи.

- после извлечения клеща тщательно вымойте руки с мылом;

- место укуса продезинфицируйте спиртом или йодом;

- аккуратно положите кровососа в стеклянную бутылочку и привезите в лабораторию.

Только по результатам исследований можно с уверенностью сказать, является ли клещ зараженным каким-либо заболеванием или нет.