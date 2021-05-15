В 2021 году в Кировской области от укусов клещей пострадали почти 1700 человек

Кирвчане больше всего страдают от укусов клещей отдыхая на природе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области с приходом тепла участились случаи укусов клещей. С этой проблемой за медицинской помощью обратились уже 1691 человек, в том числе 389 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований, в 52% случаях клещи оказались инфицированы боррелиями, в 2% – вирусом клещевого энцефалита, в 5% – эрлихиозом человека. Эти заболевания опасны для жизни и здоровья человека.

Отметим, что в настоящее время от клещей обработаны скверы и парки муниципалитетов области, а также кладбища. Более 30% кировчан пострадали от членистоногих, отдыхая на природе. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора просят жителей области постоянно и тщательно осматривать себя и ребенка после возвращения с загородного отдыха. Кроме того, необходимо обрабатывать одежду специальными средствами. В случае укуса незамедлительно обратитесь к врачу.