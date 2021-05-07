В Кирове начали обрабатывать общественные места от клещей

Сейчас работы выполнили уже в нескольких парках Кирова. Фото: admkirov.ru

Киров начали обрабатывать от клещей. Работы выполнят в два этапа. Сейчас продолжается первый; второй пройдет через месяц, если позволят погодные условия.

За 6 мая, благодаря сухой погоде, подрядчики успели выполнить основную часть работ. Так, в Октябрьском районе обработали парк Победы, бульварную зону улицы Ломоносова, на Северной набережной и в сквере Трудовой славы.

Горадминистрация отмечает, что акарицидное средство, попадая на клещей, убивает их в течение часа. Зеленые зоны безопасны для прогулок сразу после нанесения смеси, по заявлению мэрии.

Добавим, что на данный момент от клещей также обработали парк имени Гагарина в Первомайском районе. В Ленинском районе заканчиваются работы почти на всех общественных территориях, в том числе в парках имени Кирова и Кочуровском.