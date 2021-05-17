«Памятник Сатане» в Кирове стал яблоком раздора

Новый объект появился в Кирове всего недавно, а уже стал «яблоком раздора». Фото: vk.com/kirov_blacklist

Новый арт-объект появился в Кирове на пересечении улиц Советской и Володарского, возле магазина известной торговой сети, тут же притянув к себе взгляды прохожих. В народе необычную скульптуру тут же окрестили «памятником сатане» и «змеем-искусителем», а новость о ней пошла гулять по соцсетям.

Объект представляет из себя дерево с кроной в виде шара. Ветви дерева обвивает змея, прижимающаяся головой к красному яблоку - единственному цветному элементу объекта. Очевидна аллюзия на библейский сюжет о змее-искусители, склонившего Адама и Еву к первородному греху.

Изящная скульптура уже начала притягивать к себе горожан. Фото: Людмила Калинина

КРАСИВО ИЛИ ГРЕШНО?

Мнения горожан по поводу нового украшения города разделились. Кто-то считает, что объект очень красив, и что «наконец-то в Кирове появились изящные скульптуры». Кто-то плюется, называя его греховным и отвратительным. Кто-то презрительно фыркает, мол, опять какую-то фигню поставили: «Изваяли бы что-нибудь посвященное человеку труда, врачу, пожарному». Иные же просто запаслись попкорном и делают ставки: как быстро памятник снесут.

По поводу объекта высказалось и местное духовенство. Так, местный священник Андрей Лебедев отозвался о памятнике как о «негативном символе, которому в городе не место». На своей странице в соцсетях он детально расписывает, что дьявол некогда стал именоваться древним змеем, а стало быть, новая скульптура и правда является памятником Сатане.

Однако в Вятской епархии пока воздержались от резких оценок.

- Сейчас у нас нет полной информации, какой смысл вложен в данную скульптуру. Основываться на названии «Змей-искуситель», которое растиражировали в СМИ и интернете, мы также не можем, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе.

Мимо темы не прошел даже лишенный недавно сана священник-блогер Андрей Кураев. По его мнению, называть сатанизмом это изваяние - все равно, что так называть библейские стихи.

- Ну что за глупости? Если там нет таблички в стиле Нашему Великому освободителю Деннице, то это не памятник сатане. Это просто большая иллюстрация к тексту Библии или к учебнику Закона Божия. Прекрасное подспорье для уроков по Закону Божьему, - считает протодиакон.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе горадминистрации на вопрос о памятнике ответили четко и однозначно: нас это не касается.

- Скульптура находится на придомовой территории, никакого согласования с нами в этом случае не нужно. Арт-объект установила компания-застройщик «Железно», которая на этой территории строила дом, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе.

Комсомолке» удалось связаться с компанией-застройщиком «Железно», на чьей территории, формально, находится новоявленная скульптура. Как сообщили нам представители фирмы, на самом деле арт-объект называется «Райское дерево». А вовсе не «Змей-искуситель». И установила его эта самая компания.

Кроме того, удалось нам выяснить и личность автора скульптуры. Это - художник Андрей Шкляев. И в свой замысел, по словам руководителя отдела по маркетингу «Железно» Дмитрия Павлова, он вкладывал не совсем то, о чем все подумали.

- Лучше всего о значении расскажет сам автор арт-объекта, - сообщил наш собеседник. - Он заложил следующий символизм, с его слов: райское, или Эдемское, дерево размещается в центре райского сада. И поэтому он счел оптимальным разместить этот арт-объект в исторической части города. Его любимый город - Киров. А каждое райское местечко должно иметь свое райское дерево.

По мнению Дмитрия, обывателям следует больше задуматься о том, красив ли объект и украшает ли он город. И, с эстетической точки зрения, он довольно интересен.

- То, с чем мы столкнулись сейчас в Сети, я расцениваю как попытку хайпа, поскольку тема скандальных арт-объектов и скульптур в 2020 году была довольно горячей, и СМИ охотно ее поддерживали. И в том, что некто назвал этот арт-объект «памятник Сатане», я вижу просто спекуляцию, - заявил Дмитрий. - Я здесь не наблюдаю ни памятника, ни Сатаны. Как человек, которому близка христианская идеология, я вижу райское дерево и запретный плод. По сюжету, если он есть, то должно быть и некое препятствие - такова моя интерпретация.

«Комсомолка» еще обязательно вернется к этой теме.