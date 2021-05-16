В Кирове появился арт-объект «Змей-искуситель»

Арт-объект уже привлек внимание кировчан. Фото: Людмила Калинина

В Кирове появился новый необычный арт-объект под названием «Змей-искуситель». Произведение искусства, которое горожане уже успели окрестить «памятником Сатане», расположилось на перекрестке улиц Володарского и Советской и уже притянуло к себе взгляды прохожих.

Объект представляет собой древо, вокруг которого обвивается змей с яблоком - очевидный намек на змея-искусителя и запретный плод. Мнения горожан по поводу новоявленного «памятника» разделились: некоторые восхищаются его изяществом, некоторые заявляют, что опять возвели какую-то ерунду, а кто-то уже делают ставки, как быстро объект исчезнет с улицы:

- [Конец] листочкам. Быстро все поломают. Очень красиво.

- Культура не та в Кирове, чтобы изящные памятники ставить.

- Очень круто и со смыслом!

- Изваяли бы что-нибудь посвященное человеку труда, врачу, пожарному... а то лепят какую-то [ерунду]...