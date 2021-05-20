Кировчан просят не оставлять без присмотра детей в комнатах с открытыми окнами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове из окна выпал двухлетний ребенок. Малыша госпитализировали. Об этом сообщают областной Следком и УМВД.

Инцидент произошел вечером 18 мая в слободе Талица. Ребенок, возраста год и восемь месяцев, судя по всему, хотел посмотреть в окно, и навалился на москитную сетку. Та не выдержала, и малыш полетел вниз.

Мама мальчика, находившаяся в момент падения в другой комнате, вернулась и, увидя произошедшее, вызвала «скорую помощь». Высота была относительно небольшой - семья живет на первом этаже. Однако ребенок получил травмы, и его пришлось госпитализировать.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Кировчанам напоминают: не оставляйте детей без присмотра в комнате с распахнутыми окнами, не показывайте, как они открываются, и не ставьте у подоконника мебель, по которой туда можно забраться.

Между прочим, этот случай выпадения ребенка из окна стал первым в 2021 году. В 2020 году в Кировской области произошло 16 подобных инцидентов. Подробнее - здесь.