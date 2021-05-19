В Кировской области за 2020 год из окон выпали 16 детей: как предотвратить трагедии?

Каждый год в летний период учащаются случаи падения детей из окон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчанам напоминают о необходимости не оставлять детей без присмотра. С наступлением тепла дети часто стремятся к открытым окнам, что, к сожалению, иногда приводит к печальным последствиям.

Как сообщает областное УМВД, за минувший год из окон домов выпали 16 детей. В 2021 году таких инцидентов, по счастью, еще не происходило. В большинстве случаев подобное происходит, когда дети остаются без присмотра. Желая посмотреть в окно, они опираются на москитную сетку, которая не выдерживает их веса. В результате падения ребенок получает серьезные травмы и даже может погибнуть.

Напомним несколько таких случаев, произошедших в минувшем году:

- в марте в Коминтерне из окна восьмого этажа выпала годовалая девочка. Мама находилась на кухне и оставила детей без присмотра. Старший ребенок открыл окно, девочка не удержалась и выпала из него. Малышка скончалась в больнице.

- в июне в Нолинском районе из окна второго этажа выпал пятилетний мальчик. Оставшись один без присмотра, он подошел к открытому окну и навалился на москитную сетку. Та не выдержала веса ребенка, и мальчик упал вниз. При падении он получил серьезные травмы, и его пришлось госпитализировать;

- в июле в Нововятском районе произошел аналогичный случай: с высоты пятого этажа упал полуторагодовалый ребенок. Кроватка малыша стояла у самого подоконника, и мальчик смог забраться на него. На полностью распахнутом окне стояла москитная сетка, на которую оперся ребенок. В итоге малыш чудом выжил и даже не получил смертельных травм, спланировав на землю на этой сетке. Однако его пришлось госпитализировать;

- в июле в Кирове из окна выпал годовалый ребенок. Двое детей вышли на балкон, малыш залез на табуретку, не удержался на ней и упал вниз. Он остался жив, но его срочно госпитализировали.

ЧТО ГРОЗИТ РОДИТЕЛЯМ?

Вопрос: существует ли наказание для родителей, не уследивших за своими детьми? Как оказалось - каждый случай индивидуален. В зависимости от ситуации можно попасть как на штраф, так и на заведение уголовного дела.

- Конкретной ответственности за выпадение из окон нет, - прокомментировала нам врио замначальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного УМВД Елена Комягина. - Есть в целом административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В большинстве случаев родители находятся в критический момент рядом со своим ребенком, просто уходят за чем-либо в другую комнату либо же не успевают подбежать и схватить его. Поэтому здесь не усматривается состава административного правонарушения. А если родители, к примеру, спали в состоянии алкогольного опьянения, а ребенок в это время выпал, то будет рассматриваться вопрос об их привлечении к административной ответственности. Также могут возбудить уголовное дело за оставление в опасности, если усмотрят основания для этого.

Лучше, если на окнах будут решетки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК УБЕРЕЧЬ ОТ ОПАСНОСТИ?

Полиция напоминает кировчанам: не оставляйте детей без присмотра в комнате с распахнутыми окнами! Не показывайте детям, как они открываются, и не ставьте у подоконника мебель, по которой ребенок может взобраться на подоконник.

Спасатели также поясняют: не надейтесь на москитную сетку. Зачастую она крепится к раме хлипкими металлическими уголками, и ее выдавит даже годовалый ребенок. Однако и в том случае, если она прикручена шурупами, сама по себе сетка тонкая, и ее легко порвать.

Как уберечь ребенка от падения из окна?

1) Установите на стеклопакет заводские замки-блокираторы. Именно заводские - не надейтесь на самодельные творения;

2) Самый надежный вариант - решетка на окне. Но в таком случае выбирайте те, которые открываются, на случай пожара.