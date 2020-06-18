В Нолинском районе пятилетний мальчик выпал из окна

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:10:57+03:00

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В Нолинском районе из окна второго этажа выпал ребенок. Как сообщило региональное УМВД, семья в этот момент находилась в гостях у родственников. Взрослые были в доме, но пятилетний мальчик ненадолго остался без присмотра.

Пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, он подошел к незакрытому окну мансарды и навалился на москитную сетку. Та не выдержала веса, и ребенок полетел вниз. К сожалению, при падении мальчик получил серьезные травмы, и его пришлось отвезти в больницу.

Полиция напоминает кировчанам: не оставляйте детей без присмотра! В помещениях, где они находятся, на окнах должны быть ограничители, чтобы ребенок не смог их открыть полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU