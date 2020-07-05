2020-07-05T15:40:20+03:00
Происшествия

В Нововятске полуторагодовалый малыш выпал из окна пятого этажа

Ребенок выжил и сейчас находится в реанимации
Ангелина Табрисова
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Ребенок спланировал вниз на москитной сетке. Фото: СУ СКР по Кировской областиРебенок спланировал вниз на москитной сетке. Фото: СУ СКР по Кировской области
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В Нововятске из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщил Следственный комитет по Кировской области.

Инцидент произошел утром 5 июля. Мальчик выпал из окна одного из домов по улице Коммунистическая. По данным следствия, в момент происшествия родители малыша находились дома. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства, кроватка ребенка стояла у самого подоконника, на который и переполз малыш. Окно было открыто полностью, мальчик навалился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и полетел вниз...

Удивительно, но ребенок выжил - к счастью. Как ни странно, спасла его именно та самая москитная сетка - на ней мальчик «спланировал» на землю. Благодаря этому он не только не погиб, но и не получил тяжелых травм, из-за которых ребенок бы умер в первые же минуты после падения. Однако, несомненно, безвредным приземление не было в любом случае. Малыша немедленно госпитализировали. Как сообщила «Комсомолке» пресс-служба правительства, он находится в реанимации, но его состояние врачи оценивают как стабильное, что можно назвать чудом после такого падения. Сейчас медики борются за его жизнь.

Следствие проводит проверку по этому случаю. По итогам будет принято процессуальное решение.

ВАЖНО

Следком Кировской области напоминает жителям региона об ответственном отношении к безопасности детей в квартире. Не оставляйте малышей в комнате, где открыты окна, без присмотра. Если на них стоит сетка, не открывайте их полностью. По возможности оборудуйте пластиковые окна ограничителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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