2020-07-27T11:18:26+03:00
Происшествия

В Кирове годовалый ребенок выпал из окна

К счастью, мальчик остался жив
Виктор Карпов
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Ребенка доставили в больницу.Ребенка доставили в больницу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кирове из окна выпал годовалый ребенок. Несчастный случай произошел 24 июля в доме на улице Торфяной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По предположительным данным, двое детей самостоятельно вышли на балкон. Годовалый мальчик залез на табуретку и выпал из окна. Известно, что родители в момент происшествия были дома. К счастью, ребенок остался жив. Его срочно госпитализировали.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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