В Кирове годовалый ребенок выпал из окна
К счастью, мальчик остался жив
Ребенка доставили в больницу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В Кирове из окна выпал годовалый ребенок. Несчастный случай произошел 24 июля в доме на улице Торфяной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
По предположительным данным, двое детей самостоятельно вышли на балкон. Годовалый мальчик залез на табуретку и выпал из окна. Известно, что родители в момент происшествия были дома. К счастью, ребенок остался жив. Его срочно госпитализировали.
Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU