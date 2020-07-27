В Кирове годовалый ребенок выпал из окна

27 Июль 2020 2020-07-27T11:18:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове из окна выпал годовалый ребенок. Несчастный случай произошел 24 июля в доме на улице Торфяной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По предположительным данным, двое детей самостоятельно вышли на балкон. Годовалый мальчик залез на табуретку и выпал из окна. Известно, что родители в момент происшествия были дома. К счастью, ребенок остался жив. Его срочно госпитализировали.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU