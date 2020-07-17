2020-07-17T13:31:58+03:00
Происшествия

В Кирове скончалась годовалая девочка, которая выпала с восьмого этажа

Малышка умерла уже в больнице
Анастасия РОМАНОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Кирове продолжаются случаи выпадения детей из окон квартир. По данным УМВД и Следкома по Кировской области, за утро пятницы, 17 июля, поступили сигналы о двух таких происшествиях.

Первое ЧП случилось в микрорайоне Коминтерн. Из окна дома по улице 8 марта с высоты восьмого этажа выпала годовалая девочка. Мать малышки в это время находилась на кухне. Дети в возрасте трёх лет и года остались в комнате без присмотра. Они сумели забраться на подоконник, и старший ребенок открыл окно. Девочка не удержалась и улетела вниз. Малышку срочно госпитализировали, но, к сожалению, она скончалась в больнице. Следком Кировской области начал проверку по этому случаю.

Сигнал о втором подобном происшествии поступил спустя несколько часов. Из окна одного из домов по улице Молодой Гвардии в областном центре выпала девочка в возрасте 1,3 года. Ее мать отлучилась ненадолго в другую комнату, чем воспользовалась малышка, решив посмотреть в окно. Девочка навалилась на москитную сетку, та не выдержала, и ребенок полетел вниз с пятого этажа. Малышку госпитализировали с травмами, ей оказывают помощь.

Кировская полиция и Следственный комитет призывают жителей региона не оставлять детей без присмотра в комнатах, где открыты окна. Не открывайте окна нараспашку - москитная сетка не удержит ребенка от падения. Не ставьте у подоконника мебель, по которой дети смогут туда забраться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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