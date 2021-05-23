«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 24 мая

Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения. Фото: pixabay.com

Компания «Горэлектросеть» продолжит отключать электричество в Кирове - для профилактики аварий на оборудовании. В график на 24 мая попали сотни домов, расположенных в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Нововятском районах города.

- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, надеемся на ваше понимание, - сообщается на сайте компании.

Ремонтные работы запланированы на подстанциях в понедельник, 24 мая. Электричество пропадет на срок от одного до девяти часов. Подача ресурса возобновится по всем адресам к 17.00.

График отключения электричества в Кирове на 24 мая

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.