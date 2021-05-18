В Кировской области бывшего полицейского осудили на два с половиной года за смерть мальчика в ДТП

От полученных травм мальчик скончался на месте ДТП. Фото: vk.com/overhear_yrchym

В Кировской области завершился резонансный процесс по делу бывшего сотрудника полиции. В июле 2019 года Сергей Меньшиков за рулем «Ниссана» насмерть сбил шестилетнего мальчика.

ПРЕВЫСИЛ СКОРОСТЬ

Трагедия произошла в селе Буйском, где Ваня Суворов отдыхал у своего папы. В тот день, 13 июля, ребенок решил прокатиться на велосипеде. По информации Следкома, мальчик выехал с грунтовой дороги на центральную улицу, где его сбила иномарка. От полученных травм Ваня скончался на месте.

За рулем автомобиля «Ниссан Кашкай» находился Сергей Меньшиков - оперативный дежурный пункта полиции «Немский». Интересно, что изначально мужчина проходил по делу как свидетель и в правоохранительных органах заявляли, что майор полиции правил дорожного движения не нарушал и «не имел реальной возможности предотвратить столкновение». Более того, местный судмедэксперт Сергей Насонов якобы нашел в крови у ребенка алкоголь.

Судмедэксперт Сергей Насонов нашел в крови Вани 0,51 промилле алкоголя. Фото: vk.com/overhear_yrchym

Результаты экспертизы и тот факт, что полицейский после случившегося продолжает занимать свою должность шокировали близких погибшего мальчика, как и неравнодушных жителей региона. Из-за шумихи в соцсетях и СМИ дело взял на контроль глава СК.

После двух автотехнических, криминалистической и медицинской экспертиз следователям удалось восстановить обстоятельства трагедии. Оказалось, что Сергей Меньшиков передвигался с превышением допустимой скорости.

По информации представителя семьи, велосипед Вани отлетел на 17 метров. Фото: sledcom.ru

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЛ

В итоге, бывшего майора полиции все-таки признали виновным по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сергея Меньшикова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Кроме того, он три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Кроме того, при вынесении приговора суд удовлетворил иск отца погибшего мальчика. С осужденного взыскали компенсацию причиненного морального вреда в размере 800 тысяч рублей. По информации прокуратуры Кировской области, свою вину в преступлении Меньшиков не признал, хотя и не оспаривал обстоятельства ДТП.

Схема происшествия, в котором погиб мальчик Фото: Алексей Гмызин

Напомним, что ранее в регионе осудили судмедэксперта Сергея Насонова. Уржумский районный суд признал его виновным по статье УК РФ «Халатность». В частности выяснилось, что до пересылки в лабораторию в течение нескольких дней мужчина хранил образец крови погибшего без холодильной камеры.

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