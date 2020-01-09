Семья нового «пьяного мальчика» настаивает, чтобы судмедэксперта наказали по более суровой статье

Семья погибшего в Уржумском районе шестилетнего мальчика требует, чтобы судмедэксперта Сергея Насонова наказали по более суровой статье. Ранее мужчину обвинили в «Халатности».

Как сообщила «Комсомольской правде» представитель семьи Жанна Шмидт, судмедэксперт не определил ни рост, ни вес ребенка, не провел гистологическое исследование, не сохранил костный архив.

- То есть Насонов не сделал того обязательного минимума, который установлен соответствующими положениями приказа Минздравсоцразвития РФ №346н, без которого невозможно дать правильное экспертное заключение, - пояснила Жанна Шмидт. - Не представляется возможным понять, на каком основании он сделал вывод о том, что ребенок умер от алкоголемии.

Поэтому, пострадавшие считают, что «преступное деяние Насонова нужно переквалифицировать на ст. 307 УК РФ «Заведомо ложное заключение эксперта».

- Не сохранено ни одного биологического образца от трупа погибшего, но при этом речь до сих пор идет о какой-то халатности, - утверждает представитель семьи. - Мы должны также думать, что только исключительно по небрежности Насонов отправил в областную судебно-химическую лабораторию требование о досрочном уничтожении единственного биологического образца от погибшего ребенка.

Напомним, что смертельное ДТП случилось 13 июля 2019 года. Тогда шестилетний мальчик катался на велосипеде в селе Буйском. В этот день ребенок угодил под колеса «Ниссана», за рулем которого находился майор полиции. Спасти мальчика не смогли.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что в крови ребенка был этанол. Экспертизу проводил Сергей Насонов. Правда, по словам Жанны Шмидт, акта о том, что исследование действительно состоялось, родители погибшего ребенка не видели.

- Документ отсутствует в материалах уголовного дела по халатности: Кировское областное бюро наотрез отказывается предоставлять этот важный процессуальный документ, - уточнила представитель потерпевших.

Позднее Насонов признался, что допустил ошибку. Как сообщили в следкоме, судмедэксперт взял образцы крови только спустя два дня после смерти мальчика. До пересылки в судебно-химическую лабораторию материал хранился без холодильника. Кроме того, после получения результатов экспертизы, в которых сообщалось, что в крови ребенка обнаружен этанол, он не организовал дополнительную проверку. В отношение мужчины возбудили уголовное дело.

Однако судмедэксперта такой ход событий не устроил. Уже 20 декабря Сергей Насонов обратился в Уржумский суд с требованием отменить постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела. Объясняет он это тем, что уже подвергнут дисциплинарному наказанию и не давал заключения о том, что ребенок в момент смерти был пьян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мой мальчик, покойся с миром»: в Кировской области майор полиции сбил «пьяного» мальчика

13 июля около двух часов дня на одной из улиц села Буйское Уржумского района, что в 226 километрах от Кирова, произошло ДТП. Шестилетний мальчик вылетел на велосипеде со второстепенной дороги на главную и попал под колеса автомобиля «Ниссан Кашкай» (подробности)

Пьяный мальчик: в крови сбитого полицейским шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь

Семья из села Буйское в Уржумском районе потеряла своего ребенка летом нынешнего года. В тот роковой день, 13 июля, их шестилетний сын попал под колеса автомобиля. Ваня катался на велосипеде и выехал на главную дорогу, по которой двигался «Ниссан»…(подробности)

«Не имел возможности предотвратить столкновение»: в МВД прокомментировали трагедию с «пьяным» мальчиком

Авария, унесшая жизнь шестилетнего паренька, за считанные минуты «вышла в тираж». Она подняла на уши все правоохранительные органы (подробности)

Кировский судмедэксперт признал ошибку в деле о «пьяном мальчике»

Судмедэксперт признался, что погибший в ДТП шестилетний мальчик в Кировской области, не был пьян. Алкоголь, а именно 0,51 промилле, появились в крови ребенка из-за того, что тело находилось в морге без холодильных камер (подробности)