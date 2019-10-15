Пьяный мальчик: в крови сбитого полицейским шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь

Семья из села Буйское в Уржумском районе потеряла своего ребенка летом нынешнего года. В тот роковой день, 13 июля, их шестилетний сын попал под колеса автомобиля. Ваня катался на велосипеде и выехал на главную дорогу, по которой двигался «Ниссан»…

«РОДИТЕЛИ ЖДУТ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

После столкновения с машиной мальчика спасти не удалось. Список травм, которые получил ребенок, ужасает. Здесь и ушиб легких, и разрыв правой доли печени, и многочисленные раны…

Пожалуй, это все, что известно о деталях той страшной аварии. Теперь расследованием уголовного дела занимаются следователи, которые на любые вопросы о ДТП отвечают с неохотой. Единственное, что не дает покоя родителям и другим неравнодушным людям - это тот факт, что 45-летний полицейский, который сбил мальчика, продолжает занимать свою должность.

- И как этот гражданин может продолжать работать в полиции, делая все, чтобы развалить дело в отношении него? - пишут в соцсетях недовольные пользователи. - Родители хотят справедливости, чтобы виновные были наказаны. Но уголовное дело кидают из рук в руки разным следователям, и толку - ноль.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ АЛКОГОЛЬ?

Недавно близким погибшего ребенка пришлось испытать новый шок. Родителям предложили ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы. Оказалось, что в крови шестилетнего мальчика обнаружили этанол - 0,51 промилле. С чем это может быть связано - пока остается загадкой. А близким погибшего мальчика приходится лишь ждать каких-то подвижек от следствия.

Специалисты пришли к выводу, что в крови у мальчика был этанол. Фото: vk.com/overhear_yrchym

ОФИЦИАЛЬНО

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, - пояснили в прокуратуре Уржумского района. - Материалы данного уголовного дела представляют тайну следствия. И комментировать расследование мы никак не можем. Однако родственники, если они знают о фактах нарушения закона со стороны следователей или иных лиц, могут обратиться в прокуратуру района, и мы обязательно рассмотрим все обращения. Родителям ребенка мы дали полный развернутый ответ всех этапов следствия, и та шумиха, которая сейчас поднята, совершенно необоснованна.

ИЗМЕНИТ ЛИ ЧТО-ТО ЭТАНОЛ?

Для того, чтобы понять, может ли найденный в крови ребенка этанол каким-либо образом повлиять на ход дела, «Комсомолка» связалась с адвокатом, специализирующимся на защите сторон пострадавших в ДТП, Федором Коноваловым. Он предположил, что содержание этанола в крови погибшего могло оказаться превышено в результате брожения.

- Однако даже если гипотетически допустить, что ребенок был пьяный, это никаким образом не влияет на квалификацию действий водителя и ход дела, - отметил Федор Коновалов.

Также адвокат сообщил, что в данный момент нет ничего противозаконного в том, что полицейского еще не уволили.

- Решение вопроса о виновности или невиновности человека принимает суд, - комментирует Федор Федорович. - Так что, если представить, что в данном дорожном происшествии полицейский не виноват, то нет оснований увольнять его. Если же его сейчас попросят покинуть должность, а потом окажется, что он невиновен, то можно наказывать начальство за незаконное увольнение.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, что 23 апреля 2017 года в Балашихе 31-летняя женщина сбила шестилетнего Алешу Шимко. Выводы судмедэкспертизы оказались просто невероятными. В крови у погибшего обнаружили 2,7 промилле алкоголя. После такой дозы поплохело бы и взрослому человеку, а мальчика за пару минут до ЧП видели бегающим по площадке. Повторная экспертиза показала, что ребенок пьян не был. Этанол появился из-за неверного изъятия образца крови.