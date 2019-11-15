Судмедэксперт по делу «пьяного мальчика» ответит за халатность перед судом

Судмедэксперт «пьяного мальчика» будет отвечать перед судом за допущенную ошибку. Об этом «Комсомолке» сообщила бабушка погибшего ребенка. Напомним, что Сергей Насонов нашел в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика алкоголь - 0,51 промилле. Правда как выяснилось позднее, ребенок был трезв.

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ

Этанол в крови у маленького велосипедиста оказался из-за неправильно проведенной судебно-медицинской экспертизы. Сергей Насонов должен быть взять образцы крови в день смерти мальчика. Однако он сделал это лишь спустя два дня.

В пресс-службе следкома Российской Федерации редакции также сообщили, что образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию хранился без холодильника.

- После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола, Насонов не придал значения такому результату, вызывающему явное подозрение, - уточнили в ведомстве. - Он не организовал дополнительную проверку исследованных образцов крови мальчика, которые позднее уничтожили по истечении срока хранения. Следствие возбудило ходатайство об отстранении Насонова от должности.

Теперь на судмедэксперта возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Сергея Насонова обвиняют в том, что он недобросовестно отнесся к своей службе и не исполнил свои должностные обязанности. Все это привело к плачевным последствиям.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Страшная трагедия случилась летом текущего года. Тогда шестилетний ребенок гостил у своего папы в селе Буйское Уржумском района. Мальчик отдыхал и катался на велосипеде. В роковой день, 13 июля, малыш также решил прокатиться и угодил под колеса «Ниссана». По версии следствия, ребенок вылетел на велосипеде со второстепенной дороги на главную. В ДТП маленький кировчанин получил многочисленные травмы… спасти его уже не удалось.

Позднее выяснилось, что за рулем того автомобиля находился майор полиции. Который, кстати, по-прежнему, занимает свою должность. Это беспокоит родных погибшего кировчанина. Однако, как сообщают, в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области, по предварительным данным, у мужчины не было реальной возможности предотвратить аварию.

Кроме того, кировский адвокат, специализирующийся на защите сторон, пострадавших в ДТП, Федор Коновалов пояснил редакции, что пока майора полиции увольнять не имеют право. Какое-либо решение его руководство сможет принять только после решения суда.

ОЧЕРЕДНОЙ «ПЬЯНЫЙ» МАЛЬЧИК?

О том, что в крови погибшего ребенка нашли алкоголь, стало известно после того, когда по соцсетям разлетелись результаты судебно-медицинской экспертизы. Жители Кировской области оказались шокированы тем, что в крови у шестилетнего мальчика мог был находиться алкоголь.

Результаты экспертизы удивили многих кировчан. Фото: vk.com/overhear_yrchym

Родители маленького велосипедиста с такими результатами не согласились и утверждали, что ребенок был трезвым. Кроме того, мальчик не любил и не ел кисломолочные продукты, которые могли бы вызвать появление этанола в крови ребенка.

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