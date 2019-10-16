«Не имел возможности предотвратить столкновение»: в МВД прокомментировали трагедию с «пьяным» мальчиком

Авария, унесшая жизнь шестилетнего паренька, а считанные минуты «вышла в тираж». Она подняла на уши все правоохранительные органы.

МАЛЬЧИК ВЫЕХАЛ НЕОЖИДАННО

В УМВД России по Кировской области рассказали о своей позиции в этом деле. По факту ДТП уже проведена служебная проверка.

- Майор полиции, находясь в очередном отпуске, на личном автомобиле двигался по главной дороге населенного пункта без нарушения ПДД, - сообщили в ведомстве. - На одном из перекрестков со второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист.

От удара парень получил тяжелые травмы: ушиб легких, разрыв правой доли печени, большое количество ран. Ему оказали первую помощь, но это не помогло.

В полиции рассказали, что майор после происшествия проходил медицинское освидетельствование. В его крови алкоголя не обнаружили.

- По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение, - добавили в УМВД.

Схема происшествия, в котором погиб мальчикФото: Алексей Гмызин

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Самое странное в этой истории - алкоголь, найденный в крови шестилетнего мальчика. Такие результаты судмед экспертизы ввели родителей в шок. Общественность строит догадки: как так получилось, что концентрация этанола в крови парня достигла 0,51 промилле? Кировский юрист Федор Коновалов отметил: даже если гипотетически допустить, что ребенок был пьян, ход дела это не меняет. Правда, оценить действия водителя имеет право только суд. Именно ввиду последнего факта майор полиции продолжает выполнять свои обязанности оперативного дежурного пункта полиции.

РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

В прокуратуре Уржумского района дали комментарий по поводу этого инцидента. Основной его посыл заключался в том, что если у родителей возникли подозрения по поводу действий со стороны правоохранительных органов, они могут обратиться в прокуратуру.

И у родителей возникли сомнения. Да еще какие! Не дают им покоя те самые 0,51 промилле.

Дело дошло до федерального уровня. Сам председатель СК России Александр Бастрыкин им заинтересовался. И приказал центральному аппарату ведомства контролировать расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание - лишение свободы на пять лет.