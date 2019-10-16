«Мой мальчик, покойся с миром»: в Кировской области майор полиции сбил «пьяного» мальчика

13 июля около двух часов дня на одной из улиц села Буйское Уржумского района, что в 226 километрах от Кирова, произошло ДТП. Шестилетний мальчик вылетел на велосипеде со второстепенной дороги на главную и попал под колеса автомобиля «Ниссан Кашкай». Резонанс инциденту придали два факта: 1) за рулем иномарки был действующий майор полиции; 2) по результатам судмедэкспертизы в крови ребенка обнаружили этанол в концентрации 0,51 промилле.

ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ

Скорость движения иномарки неизвестна. Но удар был такой силы, что парень получил серьезные повреждения, среди которых ушиб легких, разрыв правой доли печени. Первая помощь не дала никаких результатов - подобные травмы несовместимы с жизнью.

Огласку история получила после многочисленных сообщений в соцсетях: у ребенка нашли алкоголь в крови. По сети распространяется запись с заголовком: «Чтоб виновник был наказан!», мать ребенка горюет: «Мой сладким мальчик, покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом».

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

Остроты делу придает и тот факт, что 45-летний полицейский продолжает работать в органах. Он занимает должность оперативного дежурного дежурной части полицейского пункта в соседнем Немском районе. Отстранять его не собираются - служебная проверка не выявила с его стороны нарушений: был трезв (после ДТП прошел медосвидетельствование), ПДД соблюдал, ехал с разрешенной скоростью — не более 60 километров в час.

Тем временем в областном Следкоме возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате его расследование.

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

К таким трагическим последствиям привела череда событий. Ребенок жил со своей мамой на другом краю области - за 500 километров от Буйского, в Подосиновском районе. И в село он приехал к своей бабушке по линии отца, с которым мать ребенка была в разводе. Майор тоже находился здесь не по службе, а во время отпуска.

ЭКСПЕРТИЗА С НАРУШЕНИЯМИ?

Установлено, что для взрослого мужчины 0,5 промилле является легкой степенью опьянения, при котором человек слегка теряет концентрацию и внимание. По ПДД допустимой для вождения является концентрация 0,35 промилле. В каком состоянии находился ребенок (если он и был пьян), пока неизвестно.

Хотя у некоторых имеются вопросы по поводу этанола в крови. Так, например, адвокат Федор Коновалов, специализирующийся на уголовных делах по ДТП, допускает, что при проведении экспертизы могла произойти техническая ошибка. Другой эксперт отмечает, что кровь везли из отдаленного района в лабораторию, что привело к брожению сахара, содержащегося в ней. Отсюда и следы этанола. Представители учреждения, в котором проходила экспертиза, в телефонном разговоре заявили, что обнаружение у шестилетнего ребенка алкоголя в крови, они пока не комментируют.

Согласно регламенту, кровь на наличие алкоголя судмедэксперты у участников ДПТ берут всегда - таков порядок. Ее состав полностью изучают, чтобы определить вероятные причины смерти и обстоятельства инцидента.

ПРЕДЛАГАЛ «ОТСТУПНЫЕ»?

Бабушка погибшего мальчика со стороны матери рассказала, что очень долгое время они не могли предать историю огласке. Юристы отказывались брать это дело.

- Первый допрос был в день похорон, - рассказала женщина. - Можете представить, в каком состоянии мы были? Полицейский не извинялся. Но предлагал отступные, чтобы замять дело.

Справедливости ради стоит дать характеристику и майору. Наш источник в региональном УМВД, знакомый с ситуацией не понаслышке, заверил, что ни о каких «отступных» речи не идет. Когда произошло ДТП, майор выскочил из машины, вызвал скорую, пытался оказать мальчику первую помощь. И когда уже стало известно, что ребенок умер, предлагал родителям встретиться, чтобы принести извинения.

- Просто он, как любой порядочный человек, попавший в такую ситуацию, пытался каким-то образом возместить затраты на похороны. Ясно, что никакие деньги в этой ситуации не помогут горю. Но что еще делать в таких случаях? Насколько мне известно, семья от денег отказалась. И он переживал, и переживает по этому поводу. А что касается фразы «предлагал деньги, чтобы замять дело» - так это вообще откровенная глупость. Кто даст замять дело, если ребенок умер?

По словам инсайдера, майор, который совершил смертельное ДТП, за двадцать лет работы получал только благодарности, взысканий и нареканий не имеет.