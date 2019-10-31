2019-10-31T13:31:26+03:00
Происшествия

Кировский судмедэксперт признал ошибку в деле о «пьяном мальчике»

Семья шестилетнего сбитого ребенка ищет адвоката
Мария ПЕТРОВА
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Родители пытаются добиться беспристрастного расследования аварии. Фото: vk.com/overhear_yrchymРодители пытаются добиться беспристрастного расследования аварии. Фото: vk.com/overhear_yrchym
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В группе «Подслушано.Уржум» появилась информация о том, что судмедэксперт признался, что погибший в ДТП шестилетний мальчик в Кировской области, не был пьян. Алкоголь, а именно 0,51 промилле, появились в крови ребенка из-за того, что тело находилось в морге без холодильных камер.

«ЭТО ХОРОШИЕ НОВОСТИ»

Бабушка погибшего ребенка сообщила «Комсомолке», что не сомневалась в том, что ее внук в момент страшной аварии был трезв. Следы этанола не могли появиться из-за употребления кефира. Мальчик кисломолочные продукты не любил.

- Слава Богу, что он признался, это хорошие новости, - сказала нам женщина. - То, чтобы ребенок был пьян, это вообще не реально. Кисломолочные продукты он не любил. Когда мы окрошку делали, он никогда не ел ее с квасом. Так что такого просто не могло быть.

Также бабушка ребенка отметила, что мальчик не мог разогнаться на велосипеде до скорости 19,6 км/ч (как показал следственный эксперимент).

- Перед дорогой была огромная лужа, он должен был заранее начать тормозить, - отметила пострадавшая. - Но говорят, что во время эксперимента зацикливались не на километраже а на том, видел ребенка водитель, и наоборот видел ли его наш мальчик.

Женщину смущает и тот факт, что очевидцы аварии говорят, что в машине был видеорегистратор, но водитель скорее всего его выбросил.

- Зачем они это сделал? - говорит женщина. - Если он утверждает, что мой внук резко выехал, то с помощью этого видеорегистратора он бы все доказал.

В завершение разговора, бабушка мальчика отметила, что семье пришлось подписать документ о «неразглашении тайны» на время следствия. Поэтому больше что-либо сообщать о ходе расследования, они не смогут.

СЕМЬЯ ИЩЕТ АДВОКАТА

По словам родственников, родители погибшего ребенка не могут позволить себе адвоката. Сейчас мама ребенка вынуждена ездить с одного края области на другой, чтобы присутствовать на всех следственных экспериментах и допросах, что очень затратно. Из-за этого у семьи нет возможности заработать на адвоката. Чтобы помочь родителям шестилетнего мальчика, вы можете обратиться в редакцию kirov.kp.ru.

Напомним, что страшная трагедия произошла 13 июля около двух часов дня на одной из улиц села Буйское Уржумского района. Туда шестилетний мальчик приехал в гости к папе (родители мальчика в разводе). По предварительным данным, в тот день ребенок катался на велосипеде и выехал второстепенной дороги на главную, где угодил под колеса автомобиля «Ниссан Кашкай». За рулем находился майор полиции, который и сейчас продолжает работать в ведомстве. История «прогремела» текущей осенью, когда родители получили результаты судмедэкспертизы. В них сообщалось, что ребенок в момент аварии был пьян.

«Мой мальчик, покойся с миром»: в Кировской области майор полиции сбил «пьяного» мальчика

13 июля около двух часов дня на одной из улиц села Буйское Уржумского района, что в 226 километрах от Кирова, произошло ДТП. Шестилетний мальчик вылетел на велосипеде со второстепенной дороги на главную и попал под колеса автомобиля «Ниссан Кашкай» (подробности)

Пьяный мальчик: в крови сбитого полицейским шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь

Семья из села Буйское в Уржумском районе потеряла своего ребенка летом нынешнего года. В тот роковой день, 13 июля, их шестилетний сын попал под колеса автомобиля. Ваня катался на велосипеде и выехал на главную дорогу, по которой двигался «Ниссан»…(подробности)

«Не имел возможности предотвратить столкновение»: в МВД прокомментировали трагедию с «пьяным» мальчиком

Авария, унесшая жизнь шестилетнего паренька, за считанные минуты «вышла в тираж». Она подняла на уши все правоохранительные органы (https://www.kirov.kp.ru/daily/27043.4/4107540/)

ИСТОЧНИК KP.RU

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