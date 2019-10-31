Кировский судмедэксперт признал ошибку в деле о «пьяном мальчике»

В группе «Подслушано.Уржум» появилась информация о том, что судмедэксперт признался, что погибший в ДТП шестилетний мальчик в Кировской области, не был пьян. Алкоголь, а именно 0,51 промилле, появились в крови ребенка из-за того, что тело находилось в морге без холодильных камер.

«ЭТО ХОРОШИЕ НОВОСТИ»

Бабушка погибшего ребенка сообщила «Комсомолке», что не сомневалась в том, что ее внук в момент страшной аварии был трезв. Следы этанола не могли появиться из-за употребления кефира. Мальчик кисломолочные продукты не любил.

- Слава Богу, что он признался, это хорошие новости, - сказала нам женщина. - То, чтобы ребенок был пьян, это вообще не реально. Кисломолочные продукты он не любил. Когда мы окрошку делали, он никогда не ел ее с квасом. Так что такого просто не могло быть.

Также бабушка ребенка отметила, что мальчик не мог разогнаться на велосипеде до скорости 19,6 км/ч (как показал следственный эксперимент).

- Перед дорогой была огромная лужа, он должен был заранее начать тормозить, - отметила пострадавшая. - Но говорят, что во время эксперимента зацикливались не на километраже а на том, видел ребенка водитель, и наоборот видел ли его наш мальчик.

Женщину смущает и тот факт, что очевидцы аварии говорят, что в машине был видеорегистратор, но водитель скорее всего его выбросил.

- Зачем они это сделал? - говорит женщина. - Если он утверждает, что мой внук резко выехал, то с помощью этого видеорегистратора он бы все доказал.

В завершение разговора, бабушка мальчика отметила, что семье пришлось подписать документ о «неразглашении тайны» на время следствия. Поэтому больше что-либо сообщать о ходе расследования, они не смогут.

СЕМЬЯ ИЩЕТ АДВОКАТА

По словам родственников, родители погибшего ребенка не могут позволить себе адвоката. Сейчас мама ребенка вынуждена ездить с одного края области на другой, чтобы присутствовать на всех следственных экспериментах и допросах, что очень затратно. Из-за этого у семьи нет возможности заработать на адвоката. Чтобы помочь родителям шестилетнего мальчика, вы можете обратиться в редакцию kirov.kp.ru.

Напомним, что страшная трагедия произошла 13 июля около двух часов дня на одной из улиц села Буйское Уржумского района. Туда шестилетний мальчик приехал в гости к папе (родители мальчика в разводе). По предварительным данным, в тот день ребенок катался на велосипеде и выехал второстепенной дороги на главную, где угодил под колеса автомобиля «Ниссан Кашкай». За рулем находился майор полиции, который и сейчас продолжает работать в ведомстве. История «прогремела» текущей осенью, когда родители получили результаты судмедэкспертизы. В них сообщалось, что ребенок в момент аварии был пьян.

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