Папе погибшего в ДТП Вани Суворова не дают ознакомиться со всеми материалами уголовного дела

Вани Суворова не стало 13 июля 2019 года. Фото: vk.com/overhear_yrchym

Семья погибшего в ДТП Вани Суворова продолжает бороться за справедливое расследование. Напомним, что шестилетнего мальчика насмерть сбил бывший майор полиции в селе Буйском Уржумского района. Трагедия произошла 13 июля прошлого года, когда ребенок катался на велосипеде.

«ЧИСТО ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОГ ДОБРАТЬСЯ»

В июне текущего года папе Вани разрешили ознакомиться с материалами 15-томного уголовного дела. Однако уже в августе Владимиру сообщили, что он должен явиться на заседание в Басманный суд Москвы. Причина - жалоба следствия на якобы затягивание потерпевшим знакомства с делом. Причем уведомили об этом отца мальчика, проживающего в Уржуме Кировской области, 17 августа в 18.42. Само же заседание назначили на 18 августа в 10.30. По объективным причинам попасть на судебный процесс Владимир не смог. В итоге, папу погибшего обязали завершить знакомство с материалами уголовного дела до 24 августа. Изменить решение суда семье пока не удалось.

- Потерпевшего ограничили в серьезном праве, - пояснила представитель семьи Жанна Шмидт. - Очевидно, что он чисто физически не мог добраться до Москвы за такое короткое время. При этом с девяти утра 18 августа мы пытались дозвониться до кабинета судьи Дударь, чтобы уведомить о том, что отец погибшего по уважительной причине не может явиться на заседание. Однако попытки оказались безуспешными. Тогда потерпевший около десяти часов письменно обратился к суду и отправил заявление по электронной почте. Но уже к обеду он получил копию постановления об ограничении сроков ознакомления с уголовным делом.

По словам Жанны, семья уже подала жалобу на действия судьи. Ведь статья 216 УПК РФ не содержит указаний по срокам ознакомления с уголовным делом и не дает суду ограничивать потерпевших в их правах.

ПРЕДВЗЯТОСТЬ СЛЕДСТВИЯ?

Как отметила представитель семьи, последний эпизод может говорить о «возможной предвзятости следствия». Касается это и заключения судмедэкспертизы, в которой говорится, что количество промилле в крови майора полиции в момент аварии равнялось нулю. Интересно, что «Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения» оформлен врачом-инфекционистом, заместителем главврача Уржумской ЦРБ.

- По показаниям свидетелей в день перед ДТП Меньшиков употреблял спиртное в больших количествах, - добавила Жанна Шмидт. - Поэтому к моменту аварии в его крови должны были быть остаточные промилле. Соответственно, у следствия должны появиться вопросы к руководству больницы. Более того, я уверена, что акт до марта 2020 года отсутствовал в материалах уголовного дела.

Напомним, что дело вызвало широкий общественный резонанс, когда стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы, которые показали наличие этанола в крови Вани Суворова. Причина - неправильно проведенная судебно-медицинская экспертиза. Как выяснилось, судмедэксперт Сергей Насонов взял образцы крови только спустя два дня после смерти мальчика. Кроме того, до пересылки в судебно-химическую лабораторию материал хранился без холодильника.

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