«Предъявили обвинение»: завершилось предварительное следствие по делу кировского мальчика, которого насмерть сбил сотрудник полиции

Представитель семьи погибшего в ДТП в Уржумском районе шестилетнего мальчика сообщила, что предварительное следствие по уголовному делу завершено. Сотруднику полиции, который сбил ребенка, предъявили обвинение.

ПРОХОДИЛ КАК СВИДЕТЕЛЬ

Смертельная авария произошла 13 июля прошлого года. Тогда шестилетний мальчик решил прокатиться на велосипеде в селе Буйском. Его сбил «Ниссан», за рулем которого находился майор полиции. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Изначально в региональном УМВД сообщали, что водитель двигался по главной дороге населенного пункта без каких-либо нарушений. И вдруг на одном из перекрестков под колеса ему выехал велосипедист. Поэтому, по предварительным данным, полицейский «не имел реальной возможности предотвратить столкновение».

Утверждали в полиции и что майор после происшествия проходил медицинское освидетельствование. И в его крови алкоголя не обнаружили. Однако, как заявляла «Комсомольской правде» в Кирове» представитель семьи Жанна Шмидт, она обнаружила в деле некоторые нестыковки.

Так, один из свидетелей, который погиб при странном стечении обстоятельств после аварии, говорил, что скорость с которой передвигался в тот день водитель, была превышена. Следователи мужчину опросить не успели. Вызывал представителя семьи сомнения и проведенный следственный эксперимент.

- По версии следствия, скорость, с которой передвигался мальчик, составляла почти 20 км/ч. Как мальчик в резиновых сапожках, на старом ржавом велосипеде, мог разогнаться до такой скорости? Хотя, в городской местности взрослые велосипедисты ездят со средней скоростью около 15 км/ч. Я считаю, что кировчане должны объединиться и поддержать родителей погибшего ребенка. Только когда градус общественного негодования будет высоким, мы сможем рассчитывать на справедливое расследование и суд.

В КРОВИ У МАЛЬЧИКА ОБНАРУЖИЛИ ЭТАНОЛ

Еще одним резонансным поворотом в уголовном деле стал результат судебно-медицинской экспертизы, который показал, что в крови ребенка был этанол. Лишь позднее судмедэксперт Сергей Насонов признался, что допустил ошибку. Так, оказалось, что он взял образцы крови только спустя два дня после смерти мальчика. До пересылки в судебно-химическую лабораторию материал хранился без холодильника.

Кроме того, после получения результатов экспертизы, в которых сообщалось, что в крови ребенка обнаружен этанол, он не организовал дополнительную проверку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Однако семья погибшего ребенка считает, что «преступное деяние Насонова нужно переквалифицировать на ст. 307 УК РФ «Заведомо ложное заключение эксперта».

В итоге, следствие тянулось почти год. Все это время водитель, насмерть сбивший ребенка, проходил по делу как свидетель и продолжал работать. Однако в понедельник, 22 июня, стало известно, что майору полиции все-таки предъявили обвинение. Его подозревают в «Нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека».

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