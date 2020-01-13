Не стало двух свидетелей аварии, в которой погиб Ваня Суворов

Как рассказала «Комсомольской правде» в Кирове представитель семьи Жанна Шмидт, скончались два свидетеля смертельного ДТП в Уржумском районе. Напомним, что 13 июля в селе Буйском майор полиции насмерть сбил шестилетнего мальчика, который катался на велосипеде.

- Перед Новым годом умерла пожилая женщина, которая видела аварию, - пояснила Жанна Шмидт. - В этот день она ходила в лес за грибами, а на обратном пути стала свидетелем ДТП. Женщина говорила, что видела, как полицейский вставал с пассажирского сидения, ругался и кричал, отбрасывал велосипед.

По словам представителя пострадавших, местную жительницу успели допросить до ее смерти, а вот второго свидетеля - нет. Мужчины, который в день аварии ремонтировал крышу, не стало 6 января. Жанна Шмидт добавила, что свидетель скончался от туберкулеза. Заключение о причине смерти родным выдавал судмедэксперт Сергей Насонов, ставший известным в связи с неоднозначными результатами экспертизы по делу сбитого мальчика.

- Как рассказывал очевидец аварии, сначала он услышал хлопок, а только после этого визг тормозов, - поделилась Жанна Шмидт. - Значит, можно предположить, что водитель начал тормозить только после того, как сбил ребенка. Также мужчина говорил, что скорость с которой передвигался в тот день водитель, была превышена.

Как мы писали ранее, пока и майор полиции, и судмедэксперт Сергей Насонов, который выдавал заключение о том, что в крови погибшего ребенка якобы обнаружен алкоголь, продолжают работать. В это время продолжается расследование по уголовному делу. Правда, по словам представителя семьи, проведенный следственный эксперимент вызывает у нее сомнения.

- По версии следствия, скорость, с которой передвигался мальчик, составляла почти 20 км/ч. Как мальчик в резиновых сапожках, на старом ржавом велосипеде мог разогнаться до такой скорости? Хотя, в городской местности взрослые велосипедисты ездят со средней скоростью около 15 км/ч. Я считаю, что кировчане должны объединиться и поддержать родителей погибшего ребенка. Только когда градус общественного негодования будет высоким, мы сможем рассчитывать на справедливое расследование и суд.

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