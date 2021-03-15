Нашел алкоголь в крови погибшего в ДТП мальчика: суд вынес приговор кировскому судмедэксперту

Вани Суворова не стало 13 июля 2019 года. Фото: vk.com/overhear_yrchym

В Кировской области вынесли приговор судебно-медицинскому эксперту Сергею Насонову. Напомним, что мужчина обнаружил в крови сбитого полицейским мальчика алкоголь. Уржумский районный суд признал его виновным по статье УК РФ «Халатность».

МАЛЬЧИКА СБИЛ МАЙОР ПОЛИЦИИ

Страшное ДТП, в котором погиб шестилетний Ваня Суворов, случилось в июле 2019 года. В это время мальчик отдыхал у своего папы в селе Буйском. Ребенок угодил под колеса «Ниссана», когда катался на велосипеде. В аварии мальчик получил тяжелые травмы, 13 июля его не стало. По одной из версий следствия, Ваня выехал на велосипеде со второстепенной дороги на главную. Управлял автомобилем майор полиции.

Осенью того же года родителям мальчика пришлось пережить новый удар. В крови их погибшего сына обнаружили алкоголь. Родные оказались не согласны с результатами судебно-медицинской экспертизы и утверждали, что ребенок был трезвым. Более того, Ваня не любил и не ел кисломолочные продукты, которые могли бы вызвать появление этанола в крови ребенка.

Ребенок угодил под колеса автомобиля, когда катался на велосипеде. Фото: sledcom.ru

ВЗЯЛ ОБРАЗЦЫ КРОВИ ТОЛЬКО СПУСТЯ ДВА ДНЯ

Судебно-медицинскую экспертизу после смерти мальчика проводил Сергей Насонов. Как выяснилось уже позднее, мужчина не выехал на место ДТП и взял кровь погибшего ребенка только спустя два дня. При вскрытии он не изъял необходимые биологические материалы для определения содержания этанола. Более того, образец крови до пересылки в лабораторию в течение нескольких дней хранился без холодильной камеры. Из-за этого материал мог испортиться.

- После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал этому значения, - прокомментировали в следственном комитете. - Он не принял мер к дополнительной проверке и сохранности образцов крови мальчика, которые позднее уничтожили по истечении срока хранения.

В результате эксперта местного отделения «Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы» приговорили к шести месяцам обязательных работ. Кроме того, государство будет удерживать 5% от его заработка. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

- Допущенные осуждённым нарушения причинили родителям и близким родственникам ребенка глубокие душевные переживания и существенный моральный вред, а также подрыв авторитета государственных судебно-экспертных учреждений, - добавили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Напомним, что представитель семьи погибшего мальчика заявила «Комсомолке» о возможности предвзятости следствия. Так, папе мальчика не дали ознакомиться со всеми материалами уголовного дела. Отец ребенка из Уржума узнал о том, что ему нужно быть в московском суде, только накануне заседания.

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