В Кировской области бродячая собака покусала девятилетнего ребенка

Проблема бродячих собак, агрессивно настроенных к человеку, сейчас стоит довольно остро. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Подосиновском районе бродячая собака покусала девятилетнего мальчика. Первая информация об этом появилась в местных СМИ и пабликах. После ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

Инцидент произошел 16 мая 2021 года в поселке Демьяново. Очевидцы утверждают, что ребенка пришлось госпитализировать после нападения бродячего животного. К слову, проблема отлова бездомных собак в Демьяново стоит очень остро: этим попросту никто не занимается.

Следователи сейчас изучают доводы, приведенные в публикациях, и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Областной Следком сообщает, что в населенных пунктах часто встречаются бездомные животные: выброшенные хозяевами, обиженные людьми, больные. Бродя по улицам, они сбиваются в стаи и становятся еще опаснее. Ведомство составило памятку о том, как необходимо себя вести при встрече с агрессивно настроенными собаками.

Родители обязаны научить своих детей этим правилам. Ребенок должен понимать, что животное будет защищать свою еду или своих детенышей, если им угрожает опасность.

Если вы встретили на улице бродячую собаку:

- не подходите близко, если она на привязи;

- не дразните, не трогайте и не гладьте чужих собак;

- не пугайтесь и не кричите, если она бежит к вам;

- не убегайте! Собака чаще всего нападает на движущегося человека.

- не трогайте щенков;

- не подходите к незнакомой собаке и в особенности - к стаям;

- не пытайтесь разнимать дерущихся животных.

Что делать, если собака все-таки нападает:

- встать боком, твердым голосом отдать несколько команд: «Фу!», «Нельзя!», «Сидеть!»;

- позвать хозяина, если он находится рядом. Не делайте резких движений!

- если помочь некому, медленно уходи от собаки, не ускоряя шаг;

- не смотреть животному в глаза - она может воспринять это как вызов;

- если собака приседает - она готовится прыгнуть. Защитите горло от укуса, прижав подбородок к груди и выставив вперед локти.

Если вас укусили, немедленно обратитесь к врачу. О бездомных животных необходимо сообщить в органы местного самоуправления либо в организацию, занимающуюся их отловом.