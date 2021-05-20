Автор «Райского дерева» в Кирове: «Заданием было изобразить Эдемский сад»

Новая скульптура олицетворяет собой Эдемский сад, а вовсе не поклонение сатане. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирове продолжаются споры о скульптуре «Райское дерево», которую успели окрестить «памятником сатане». «Комсомолка» пообщалась с директором ООО «Мастерские художественной металлопластики» и создателем установки Евгением Шкляевым. Именно эта компания изготовила арт-объект, вызвавший столько шума.

«ЗАДАНИЕМ БЫЛО ИЗОБРАЗИТЬ ЭДЕМСКИЙ САД»

Разумеется, Евгений уже был наслышан о том, как окрестили горожане его детище. Между прочим, скульптура сменила не одно наименование: изначально ей приписали название «Змей-искуситель». Кто-то назвал его «памятником сатане», и понеслась...

- Какой же это памятник? - удивляется Евгений. - Памятник должен быть во имя чего-то или во славу чего-либо. Объект так назвали с подачи какого-то диванного доброхота.

Изначальным заданием заказчика было изобразить Эдемский сад. По словам Евгения, это была первая ассоциация, которая пришла в голову после такой установки. Мастера просмотрели старинные гравюры, пролистали Библию для опоры и, вдохновившись, начали творить.

- Этот объект стоит на своем месте уже полгода, - объясняет кировчанин. - Для местных жителей он знаковый - это место встреч и свиданий. Они его называют просто «железное дерево». Когда слышат наименования, которые скульптуре приписали, глаза округляют от удивления. Если бы его изначально назвали «Райским деревом», подобного шума бы не было. Но кто-то решил ради красного словца написать, что это «памятник сатане». Это же как звучит-то! Мимо такой темы уже не пройти!

Для местных жителей фигура стала знаковой - это место встреч и свиданий. Фото: Людмила Калинина

РЕАКЦИЯ КИРОВЧАН И НЕ ТОЛЬКО

И не прошли. Стоило кировчанам увидеть скульптуру с таким названием, как в соцсетях тут же вспыхнул пожар. Мнения разделились моментально:

- [Конец] листочкам. Быстро все поломают. Очень красиво.

- Культура не та в Кирове, чтобы изящные памятники ставить.

- Очень круто и со смыслом!

- Изваяли бы что-нибудь посвященное человеку труда, врачу, пожарному... а то лепят какую-то фигню...

Мимо такой темы не прошло и духовенство. Причем даже среди священников мнение не было однозначным. Вятская епархия вовсе отказалась комментировать скульптуру, сославшись на недостаток информации и ее субъективность: «Мы не можем дать оценку лишь по названию, которое растиражировали СМИ».

Кировский священник Андрей Лебедев высказался куда более категорично, заявив, что объект - «негативный символ, которому в городе не место». И подробно расписал в своем посте связь змей с Сатаной, подытожив, что ставшее народным название не так уж и лживо.

Нашлось и альтернативное мнение - у известного священника-блогера, даром что лишенного сана, Андрея Кураева. Бывший протодиакон заявил, что называть арт-объект сатанизмом - это примерно то же самое, что обозвать так библейские стихи. И посчитал, что скульптура может быть большой иллюстрацией к тексту Библии и даже прекрасным подспорьем для уроков по Закону Божьему.

Евгений же в ответ на обвинения духовенства лишь пожимает плечами: мол, знал, на что идет.

- Такие организации так и должны себя вести. Они защищают и отстаивают свою позицию, - говорит создатель объекта. - Однако они радикальны в своих проявлениях. Если идти их путем, придется вырубить все яблоневые сады, забить всех змей, вымарать все подобные изображения из истории и памяти.

«МНЕ НИ ЗА ЧТО НЕ СТЫДНО»

- Что у людей в головах сидит, непонятно... - подытожил Евгений. - Однако «собака лает - караван идет»! Мне ни за что не стыдно. Как говорил Франсиско Гойя, «сон разума рождает чудовищ». Я считаю, что в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений.

К слову о творении: это - плод общей работы нескольких человек. Изначально, когда «Комсомолка» обращалась за комментарием к компании-застройщику, на чьей территории находится объект, нам сообщили имя автора: Андрей Шкляев. Евгений проясняет: Андрей - его родной брат, и их компания - семейное предприятие. Поэтому скульптура, фактически - совместное творение.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе горадминистрации прокомментировали: арт-объект их никак не касается. Весьма много споров было о том, как власти допустили его установку. По сути, разрешение никому и не требовалось.

- Скульптура находится на придомовой территории, никакого согласования с нами в этом случае не нужно. Арт-объект установила компания-застройщик, которая на этой территории строила дом, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии.