Два ребенка пострадали в ДТП под Кировом

Авария произошла на автодороге Южный обход у поворота на СТ «Мариевское». Фото: Максим Рублев/vk.com/kirov909

В крупной автомобильной аварии под Кировом пострадали пять человек. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В воскресенье днем, 23 мая, на автодороге Южный обход у поворота на СТ «Мариевское» столкнулись три легковушки: Mercedes-Benz, ВАЗ-2107 и Mazda. От удара «семерку» перевернуло на крышу.

- В результате происшествия, по предварительным данным, травмированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.

По факту ДТП проводится проверка. Фото: Максим Рублев/vk.com/kirov909