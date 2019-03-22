В Кирове хотят поставить мемориал в память о детях, погибших по вине родителей

АНГЕЛ НА ПОДОКОННИКЕ

Идея создать скульптуру в память о детях, погибших из-за родителей, возникла после трагедии, которая произошла в Кирове 20 февраля. В квартире бабушка нашла тело трехлетней девочки. Горе-мать ушла на неделю из дома и оставила свое чадо без еды и перекрыв все краны с водой. Причина смерти малышки - обезвоживание. От голода она ела стиральный порошок и разрывала пустые коробки из-под сока. Против 21-летней мамаши возбудили уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью». Кировчане несколько дней несли к подъезду, где в муках умирал ребенок, цветы, пакеты с молоком, шоколадки, игрушки. Стихийный мемориал сейчас убрали. И решили установить настоящий.

Этот стихийный мемориал недавно убрали от дома, где погибла трехлетняя девочка. Фото: vk.com

Инициативная группа кировчан хочет найти место под него в одном из городских парков. Пока проект находится на стадии подбора художников и дизайнеров, а также обсуждения эскизов и идей. Участники группы подчеркивают, что от горадминистрации они хотят только одного - одобрения установки скульптуры.

Кировчане на данном этапе пришли к выводу, что печальный и трагичный образ не подходит. Скульптура должна излучать что-то светлое и доброе. Даже обращались к детскому омбудсмену за советом.

- Я объяснил инициативной группе свою точку зрения, что скульптура не должна быть привязана к конкретному случаю и ситуации, - рассказал уполномоченный по правам ребенка Кировской области Владимир Шабардин. - Но запретить и указать на то, как надо делать, я не могу.

Владимир Валерьевич предложил кировчанам поставить мемориал на одном из городских кладбищ.

Следующим этапом для группы станет поход в администрацию. Граждане будут просить разрешение на установку скульптуры. Ну а пока кировчане обсуждают, как она должна выглядеть. Одни видят скульптуру в виде ангела: «Она сидит на подоконнике и ждет свою маму». Другие представляют ее подобной памятнику, посвященному нерожденным детям словацкого скульптора Мартина Худачека.

Некоторые предлагают создать мемориал, похожий на эту скульптуру. Фото: kolybelivanovo.ru

КОВАНЫЕ РОЗЫ

Другая группа неравнодушных жителей Кировской области решила возложить к могиле трехлетней малышки кованые розы. Шесть металлических цветков уже заказали. В скором времени они появятся на могиле малышки. Инициаторы этой идеи вместе с металлическими цветами заказали еще и ангелочка.

Возложить их на могилу ребенка планируют в ближайшие дни, когда заказ доставят в Киров.

Кировчане предлагают разные эскизы для скульптуры. Фото предоставлено инициативной группой

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ

Утрата коснулась не только простых кировчан. В городе при активном содействии прокуратуры, Минздрава, Минобра, органов соцзащиты и местного самоуправления запустят межведомственный проект по выявлению семейного неблагополучия и профилактики правонарушений в отношении детей.

К объединению подтолкнул не только этот случай, но и другой, произошедший в Кирово-Чепецке: мать регулярно избивала свою четырехлетнюю дочь. Это вскрылось, когда работники детского сада увидели синяки на теле девочки. Девушку уже приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, но дали отсрочку, потому что у нее есть еще один ребенок, которому не исполнилось 14 лет.

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